Sergen Yalçın'dan galibiyet sonrası itiraf: Kolay değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının gayretlerinin iyi olduğunu kaydeden Yalçın, "Taraftara teşekkür etmek lazım. İnanılmaz bir destek, çok ciddi bir sevgi gösterisi oldu. Çalıştığımız sürece oyuncularımla beraber layık olmaya çalışacağız onlara. Çocukların gayreti gayet iyi. Savaşmaları, kazanmak istemeleri... Çok zor dakikada geriye düştük. Oradan dönmek çok zordur. Hamleler yaptık. Gayret ettiler kazanmak için. Bunlar tabii güzel şeyler..." şeklinde konuştu.

"EKSİKLERİMİZ OLDUĞU GERÇEK"

Oyun anlamında gelişmeleri gerektiğini belirten Sergen Yalçın, "Oyunsal anlamda çok ciddi eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Tamam iyi mücadele ettik, savaştık, çaba sarf ettik ama çok kısa süre oldu biz başlayalı. Biraz zamana ihtiyaç var. Oyunsal anlamda bazı şeyleri düzeltmek çok kolay değil. Taraftarın istediği oyunu takımın oynaması çalışmayla olacak. Oyunun oturması biraz zaman alacak gibi duruyor. Bir dahaki milli maç arasından sonra birbirimize alışmış olacağız oyuncularla. Oyuncuların kazanma arzusu bizi mutlu etti. Oyunu geliştireceğiz. Kalitesi olan oyuncular var. Doğru oyunu, doğru kadroyu bulup büyük Beşiktaş'a layık oyun, sonuçlar olacak. Önce bir takımı oturtmak gerekiyor. Geri kalanı ondan sonra konuşuruz." dedi.

"ALANYA MAÇIYLA ÇOK ALAKASI YOKTU"

Alanya maçından farklı bir görüntü sergilediklerini söyleyen Yalçın, "Bugünkü maçın, 15 gün önceki Alanya maçıyla çok alakası yoktu. Çok farklı bir mücadele, arzu vardı. O maç oyuncu eksiğimiz, sıkıntılarımız vardı. Bugün onları biraz daha giderdik. Mücadele, istek, kazanma arzusu kabul edilebilir seviyedeydi. Kazanıp moral bulmamız lazım. Daha isteyerek, mutlu çalışalım. Onun için kazanmak lazım. Sadece 1 maç kazandık." ifadelerini kullandı.