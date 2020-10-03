Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe- Fatih Karagümrük maçı 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, Luiz Gustavo, Valencia, Thiam, Samatta

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

11'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jure Balkovec'in ceza alanına gönderdiği ortasında Jose Sosa topu uzaklaştırmayı başarıyor.

7'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Artur Sobiech için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

5'Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın, ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Mauricio Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri geliyor.

3'Mbwana Samatta'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

2'Sol kanattan kazanılan korneri Jose Sosa paslaşarak kullanıyor. Ardından tekrar topla buluşan Jose Sosa'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

1'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk Fatih Karagümrük başlıyor.