Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve 3 bin rakımı aşan Mereto Dağı'nın zirvesinde haziran ayının sonlarına gelinmesine rağmen yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları şaşırtıyor.

Batman kent merkezinde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, Mereto Dağı'nın zirvesinde sıcaklığın yaklaşık 10 derece seviyelerinde olması dikkat çekiyor.

Zirveye tırmanan vatandaşlar, dağda adeta ilkbahar mevsiminin yeni yaşandığını belirterek bölgenin serin havasına hayran kaldıklarını söyledi. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Mereto Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar, zirvede halen erimeyen kar kütleleriyle karşılaştıklarını belirterek, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen herkesi Mereto Dağı'nın temiz havasını solumaya davet etti.

Haziran sonunda bile 5 metre kar var! Sıcaklık ise 10 derece

Bölgenin en önemli doğal değerlerinden biri olan Mereto Dağı, yaz aylarında da karla kaplı görüntüsü ve serin iklimiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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