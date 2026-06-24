Çin-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınalanacak, saat kaçta, ne zaman? Filenin Efeleri maç takvimi VNL 2026
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları için Polonya'da sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İlk haftada oynadığı dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki mağlubiyet alan Filenin Efeleri, ikinci etapta puan tablosunda yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Şimdi ise tüm gözler ''Çin-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınalanacak, saat kaçta, ne zaman?'' sorularının cevaplarına çevrildi. İşte, Filenin Efeleri maç takvimi VNL 2026
Filenin Efeleri maç takvimi VNL 2026 belli oldu! Polonya'nın Gliwice kentinde düzenlenecek ikinci hafta mücadelelerinde milliler, Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise özellikle Çin-Türkiye maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınalanacak, saat kaçta, ne zaman?
ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Filenin Efeleri'nin VNL ikinci hafta etabındaki ilk rakibi Çin olacak. Voleybolseverlerin merakla beklediği Çin-Türkiye voleybol maçı TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Polonya'nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena'da oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı.
ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Çin arasındaki mücadele 24 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 14.00 olarak açıklandı.
FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VNL 2026
2.Hafta (Gliwice, Polonya)
24 Haziran 2026
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran 2026
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran 2026
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran 2026
17.30 Belçika-Türkiye
3.Hafta (Belgrad, Sırbistan)
15 Temmuz 2026
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz 2026
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz 2026
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz 2026
14.00 Türkiye-İran
FİLENİN EFELERİ 2. HAFTA MAÇ KADROSU
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija
Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu