A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları için Polonya'da sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İlk haftada oynadığı dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki mağlubiyet alan Filenin Efeleri, ikinci etapta puan tablosunda yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Şimdi ise tüm gözler ''Çin-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınalanacak, saat kaçta, ne zaman?'' sorularının cevaplarına çevrildi. İşte, Filenin Efeleri maç takvimi VNL 2026

Filenin Efeleri maç takvimi VNL 2026 belli oldu! Polonya'nın Gliwice kentinde düzenlenecek ikinci hafta mücadelelerinde milliler, Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise özellikle Çin-Türkiye maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınalanacak, saat kaçta, ne zaman?

Çin-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınalanacak, saat kaçta, ne zaman? Filenin Efeleri maç takvimi VNL 2026

ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Filenin Efeleri'nin VNL ikinci hafta etabındaki ilk rakibi Çin olacak. Voleybolseverlerin merakla beklediği Çin-Türkiye voleybol maçı TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Polonya'nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena'da oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı.

Çin-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınalanacak, saat kaçta, ne zaman? Filenin Efeleri maç takvimi VNL 2026

ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Çin arasındaki mücadele 24 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 14.00 olarak açıklandı.

Çin-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınalanacak, saat kaçta, ne zaman? Filenin Efeleri maç takvimi VNL 2026

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ VNL 2026

2.Hafta (Gliwice, Polonya)

24 Haziran 2026

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran 2026

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran 2026

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran 2026

17.30 Belçika-Türkiye

3.Hafta (Belgrad, Sırbistan)

15 Temmuz 2026

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz 2026

14.00 Türkiye-İran

Çin-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınalanacak, saat kaçta, ne zaman? Filenin Efeleri maç takvimi VNL 2026

FİLENİN EFELERİ 2. HAFTA MAÇ KADROSU

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

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