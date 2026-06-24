ABD’nin Teksas eyaletinde otopilot modunda olduğu iddia edilen Tesla yoldan çıkarak bir eve daldı. Kazada, evde bulunan 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Sürücü otopilotu suçlarken, Tesla ise sürücüye suçladı.

Otonom sürüş teknolojisi için Avrupa’dan onay alma sürecinde olan Tesla, ABD Teksas’ta yine bir kazaya karıştı.

Sürücünün otopilot modunda ilerlediğini söylediği Tesla Model 3 kontrolden çıkarak bir eve daldı. Aracın yüksek hızla eve girdiği belirtilen kazada evde bulunan 76 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Aracın sürücüsü Michael Butler ilk ifadesinde kazanın otopilot modundayken meydana geldiğini söyledi.

Tesla Model 3

Kazanın ardından açıklama yapan Tesla CEO’su Elon Musk, aracın kendi kendine ilerlediği fikrine karşı çıkarak, araçlarının Full Self-Driving (FSD) modunda mahalle aralarında yavaş ilerlediğini ancak bu kazanın yüksek hızlarda olduğunu belirtti.

Tesla'nın yapay zeka/otonom sürüş yazılımı başkanı Ashok Elluswamy ise araç verilerine göre sürücünün “yerleşim bölgesinde gaz pedalına sonuna kadar basarak otonom sürüşü devre dışı bıraktığını” iddia etti.

Tesla’ya göre araç gaz, pedalına sokuna kadar basılmış halde yaklaşık 120 km/sa hıza ulaştı ve eve çarptı. Aracın kaza sonrasında bile gaz pedalının basılı kaldığı belirtildi.

OTONOM SÜRÜŞE TAM GÜVEN DOĞRU MU?

Uzmanlara göre ise aracın FSD modundayken viraja girdiği ve bir hata yaptığı, sürücünün panikle buna müdahale etmek isterken fren yerine gaza bastığı yönünde. Bunun da insanların Tesla’nın otonom sürüş sistemine bazen ayaklarını pedaldan ve gözlerini yoldan çekecek kadar güvenmelerinin sonucu olduğu iddia ediliyor.

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