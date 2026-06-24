Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı CASTRO XI, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 350 metre uzunluğundaki sondaj platformu iskelesi görüntülendi.

İtalya'dan Romanya'ya giden açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi.

BOĞAZ, GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Sondaj platformu iskeletinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri de iskeleye eşlik etti. Sondaj platformu iskelesi, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçti.

Tam 350 metre uzunluğunda! İstanbul Boğazından böyle geçti

İskeletinin geçişi köprünün altından geçişi kameraya yansıdı.

Tam 350 metre uzunluğunda! İstanbul Boğazından böyle geçti

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