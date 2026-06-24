İhlas Haber Ajansı
Tam 350 metre uzunluğunda! İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı CASTRO XI, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 350 metre uzunluğundaki sondaj platformu iskelesi görüntülendi.
Özetle DinleTam 350 metre uzunluğunda! İstanbul Boğazı'ndan bö...
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İtalya'dan Romanya'ya giden, açık deniz römorkörü 'PACIFIC DUCHESS' tarafından yedeklenen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, İstanbul Boğazı'na girdi.
- Sondaj platformu iskelesinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri iskeleye eşlik etti.
- Sondaj platformu iskelesi, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçti.
- İskelenin köprü altından geçişi kameraya yansıdı.
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İtalya'dan Romanya'ya giden açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi.
BOĞAZ, GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Sondaj platformu iskeletinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri de iskeleye eşlik etti. Sondaj platformu iskelesi, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçti.
İskeletinin geçişi köprünün altından geçişi kameraya yansıdı.
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