Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Stancu’dan aldığı pasla topla buluşan Furman’ın, Rıdvan’ı çalımlayarak ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşu Welinton araya girerek kornere gönderdi.

8. dakikada Furman’ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bogdan Stancu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada Gökhan Töre’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Montero’nun kafa vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

42. dakikada Welinton’un ceza yayı üzerinde Atiba’ya aktarmak istediği pasta savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Josef’in kaleye uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Nordfeldt kornere gönderdi.

45. dakikada Josef de Souza orta sahadan kaptığı topu Gökhan töre ile buluşturdu. Gökhan’ın ceza sahasına girerek çektiği şutu kaleci Nordfelt çeldi.

Sergen Yalçın’dan 6 farklı isim!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında kadro yapılanmasına gitti. Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ardından ilk 11’de 6 değişiklik yaptı.





Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynanan ve sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldıkları Konyaspor maçının kadrosunda da büyük değişiklikler yapıp 6 yeni ismi Gençlerbirliği maçı kadrosuna aldı. Siyah-beyazlılarda, Konyaspor maçında forma giyen Vida, Güven Yalçın, Mensah, N’Sakala, Atakan Üner ve Adem Ljajic, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu.



Yalçın, bu isimlerin yerine ise Montero, Josef de Souza, Atiba, Aboubakar, Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre’ye 11’de şans verdi.

Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11’de

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef de Souza, Gençlerbirliği maçında ilk kez 11’de forma giydi.



Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Gençlerbiliği maçında bu sezon ilk kez 11’de forma şansı buldu. Töre geçen hafta oynanan Konyaspor maçında 61. dakikada, Aboubakar ise 46. dakikada forma giymişti. Lisansı yetişmeyen Josef de Souza ise bu maçta kadroya dahil olmamıştı.

Aboubakar 1220 gün sonra

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Aboubakar, 1220 gün sonra ilk kez siyah-beyazlı forma ile bir mücadeleye 11’de başladı. Beşiktaş 3 Haziran 2017 tarihinde Ankaraspor’u 4-0 mağlup ederken Kamerunlu oyuncu bu mücadelede 1 gol atmıştı.

Gökhan Töre ise 707 gün sonra siyah-beyazlı forma ile 11 başladı. Töre son olarak 29 Ekim 2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçına 11’de başlamıştı. O mücadelede 33. dakikada yerini Caner Erkin’e bırakmıştı.

Josef de Souza ilk kez "siyah-beyaz" dedi

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Josef de Souza ise ilk kez Beşiktaş formasıyla bir mücadeleye çıktı. Geçen hafta lisans işlemleri yetişmeyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Yalçın tarafından 11’de görevlendirildi.

Ağrıları olan N'Koudou yine kadroda yok

Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen N'Koudou, arka adalesinde ağrı hissettiği gerekçesiyle Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı.



Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kévin N'Koudou, sakatlık nedeniyle yine kadroya giremedi. Uyluğundaki sakatlık nedeniyle ligde oynanan ilk 3 maçta da forma giyemeyen Fransız oyuncu, arka adalesinde yine ağrı hissettiği için Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edilmedi.