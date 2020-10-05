Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Lig başlayınca takımlar genelde yavaş yavaş oturur, hatalarını düzeltir. Beşiktaş ise her hafta daha kötüye gidiyor! İlk iki maçında gol bile atamayan Gençlerbirliği mücadeleye golle başladı. Hücumda çok rahat top çevirdi. Son vuruşlar başarılı olsaydı başkent ekibi soyunma odasına daha farklı bir skorla gidebilirdi. Çünkü Beşiktaş’ın orta alanda rakibi tehdit edebilecek bütün isimleri yedek kulübesindeydi.

Atiba kayboldu

Siyah-beyazlı oyuncular herhangi bir plan veya taktik çerçevesinde hareket etmiyor gibi gözüktü ilk yarıda. Welinton sezon başından bu yana olduğu gibi kötü oyununa yine devam etti. Ayağına gelen topların çoğunu kaleci Ersin’e vermeyi tercih etti. Sergen Yalçın’ın 10 numara bölgesinde görevlendirdiği 38 yaşındaki Atiba rakip yarı alanda kayboldu. Kartal’daki iyi gözüken tek isim yeni transfer Josef de Souza’ydı...

Aboubakar da çıkınca

İkinci yarının başında Dorukhan’ın yerine Mensah’ın girmesiyle Beşiktaş biraz hareketli gözüktü ama kısa sürdü. Sergen Yalçın’ın kadrodaki gole en yakın isim olan Aboubakar’ı 64’te çıkarıp ‘etkisiz eleman’ Larin’i alması hücum gücünü yeniden düşürdü. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi defterini ilk maçlarda kapatan Beşiktaş, ligde de dördüncü maçında sekizinci puanını kaybetmiş oldu.

Transferleri yapana sorun!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem oyuncularına hem yönetime ince mesajlar gönderdi. Futbolcularını eleştiren genç hoca, “Çok vasat bir oyun vardı. Maalesef oynanan oyun ve mücadele sağlıklı görünmüyor. İpler kopma noktasına gelmeye başladı. Birçok sebebi var tabii. Mart ayından beri yapılan planlamayla ilgili problemler var. Transfer dönemi bittikten sonra olan biteni açıklamak isterim” dedi. Yalçın, “Transfer olacak mı?” sorusuna ise “Bu soruyu transferleri yapanlara soracaksınız. Onlar daha iyi bilirler” cevabını verdi.

Son galibiyet İnönü’deydi

Gençlerbirliği, 20 Aralık 2000’den sonra Beşiktaş’ı deplasmanda yendi. Söz konusu tarihte rakibini o zamanki adıyla İnönü Stadı’nda 3-0 yenen başkent temsilcisi, yaklaşık 20 yıl sonra Dolmabahçe’de 3 puan sevincini yaşadı.

AZERBAYCAN UNUTULMADI

Gardaş’a destek

∂ Kapalı tribünü kaplayacak şekilde “Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan” yazan ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir pankart açılırken, maç öncesinde hoparlörden Azerbaycan türküleri seslendirildi.

HATALARIN BEDELİ

Vida kesik yedi

∂ Konyaspor maçında yaptığı hatalarla mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Domagoj Vida’ya Sergen Yalçın’dan kesik geldi. Sergen Yalçın, takımdan gönderilmesi de gündemde olan Vida’nın yerine Montero’ya forma verdi.

İLK DEFA OYNADI

Josef de yetmedi

∂ Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna katıp geçici lisans çıkardığı Josef de Souza, siyah-beyazlı formayı ilk defa giydi. Beşiktaş’ta Josef’in yanı sıra Aboubakar ve Gökhan Töre de ilk defa on birde oynarken Atiba forvet arkasında görev yaptı.