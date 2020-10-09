Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, her geçen gün yıldızını parlatmayı sürdürüyor. Millî takımın Almanya ile yaptığı hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren yıldız oyuncu hem oyuna hareketlilik getirmiş hem de son uzatma dakikalarında Kenan'ın attığı golün hazırlayıcısı olmuştu. Abdülkadir'in Almanya maçında tribünde scoutlar tarafından izlendiği ortaya

Monaco çok istekli

Geride bıraktığımız sezonda Nice, Atalanta ve Milan tarafından istenen genç yıldız, Trabzonspor'un teklifleri reddetmesiyle takımda kalmıştı. Fransa ekibi Monaco ile İtalyan kulübü Atalanta'nın oyuncu izleme komitelerinin bir kere daha Abdülkadir için olumlu notlar tuttuğu öğrenildi. Özellikle Monaco'nun devre arası transfer döneminde kapıyı çalmaya hazırlandığı belirtildi.

SERKAN ASAN ÇOK İDDİALI

Şampiyon olacağız

Trabzonspor'un sağ beki Serkan Asan, bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi. Ümit Millî Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Serkan "Millî takım arasından sonra başka bir Trabzonspor izleteceğiz" dedi.

HAZIRLIK MAÇI VAR

Erzurum yolcuları

Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Millî arada yarın BB Erzurumspor ile bir hazırlık maçı yapacak olan bordo-mavili takım, bugün kara yoluyla Erzurum'a gidecek.