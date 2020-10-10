Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li Sofia Kenin'i 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar şampiyonu Iga Swiatek oldu
10.10.2020 - 17:37 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li Sofia Kenin'i 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Etiketler : Fransa Açık Teniz Turnuvası,
737938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/737938.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
02
FENERBAHÇE A.Ş.
4
2
2
0
2
8
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
4
2
1
1
4
7
04
GALATASARAY A.Ş.
4
2
1
1
3
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
08
GÖZTEPE A.Ş.
4
1
3
0
4
6
09
KASIMPAŞA A.Ş.
4
2
0
2
1
6
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
3
1
2
0
3
5
12
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
14
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
15
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
16
YENİ MALATYASPOR
4
1
1
2
-4
4
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
4
0
2
2
-3
2
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
20
MKE ANKARAGÜCÜ
3
0
1
2
-2
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
4
0
1
3
-6
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor - Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor - Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük - Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe - Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray - Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
4
3
0
1
3
9
02
ALTINORDU
4
3
0
1
3
9
03
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
04
ADANA DEMİRSPOR
4
2
2
0
4
8
05
YILPORT SAMSUNSPOR
4
2
2
0
4
8
06
ALTAY
4
2
1
1
6
7
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
4
2
1
1
2
7
08
GİRESUNSPOR
4
2
1
1
0
7
09
ADANASPOR A.Ş.
4
1
3
0
1
6
10
BALIKESİRSPOR
4
2
0
2
0
6
11
AKHİSARSPOR
4
1
1
2
0
4
12
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
4
1
1
2
-1
4
14
ÜMRANİYESPOR
4
1
1
2
-4
4
15
ANKARASPOR
4
1
0
3
-5
3
16
ESKİŞEHİRSPOR
4
0
2
2
-7
2
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
4
0
1
3
-3
1
18
MENEMEN SPOR
4
0
1
3
-6
1
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü
17.10.2020 13:30
Yilport Samsunspor - Istanbulspor
17.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Eskişehirspor
17.10.2020 16:00
Adanaspor - Altinordu
17.10.2020 19:00
Altay - Adana Demirspor
18.10.2020 13:30
Ankaraspor - Giresunspor
18.10.2020 16:00
Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor A.ş.
18.10.2020 19:00
Bursaspor - Balikesirspor
19.10.2020 19:00
Akhisarspor - Menemen Spor