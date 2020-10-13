Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yarım kalan hikayesini tamamlamak için burada olduğunu belirten Aboubakar, "Beni sıcak bir şekilde karşılayan takım arkadaşlarıma, yönetim ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim" dedi.

"Çok iyiyim ve oynamaya hazırım"

Siyah-beyazlı takımdan ayrılması ile ilgili açıklamada bulunan Kamerunlu oyuncu, "Geçmişte buradan ayrılmam menajerimle alakalı bir konuydu. Menajer ve kulüp arasında anlaşmazlık olduğunu düşünüyorum ama yeniden beraberiz. 1+1 yıllık sözleşmem var. Porto'da da sözleşmem vardı. Yeniden sahalara dönüp maç temposu kazanmayı tercih ettiğim için buradayım" şeklinde konuştu. Kontratında bulunan sakatlık maddesi için konuşan Aboubakar, “Böyle bir madde var. Buna rağmen taraftarın bu şartlar altında sıcak karşılamasından dolayı teşekkür ediyorum. Uzun süre sakatlık nedeniyle oynamadım ama şu anda çok iyiyim oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok şu anda” ifadelerini kullandı.

"Beni çok iyi karşıladılar"

Geçen yıl fazla forma bulamamasının sebebinin hocası olduğunu söyleyen Kamerunlu yıldız, "Geçen sene oynamama sebebim teknik direktör tercihiydi. Antrenmanlarda yüzde 100'ümü verdim. Oynadığım bir maçta 2 gol attım ama sonrasında forma şansı bulamadım. Hoca seçimiydi. Antrenmanlarda elimden geleni yaptım. Takım arkadaşlarımın desteğini hissedebiliyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Gün geçtikçe daha iyi olacaktır" dedi.

"Hocamızın ne istediğini anlamalıyız"

Kendisini santrfor bölgesinde daha rahat hissettiğini belirten Aboubakar "Burada bütün oyuncular kulübün faydası için çalışıyor. Kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz, birbirimizle mücadele etmiyoruz. Birinci, ikinci santrfor şeklindeki söylemlere katılmıyorum. 9 numarayım. Santrfor olarak kendimi rahat hissediyorum. Takıma yardım edeceğim noktada talep edilirse kanat forvet olarak da oynayabilirim. İki dönem hakkında kıyaslama yapmak doğru olmaz. Yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Ben de yeni geldim. Çok iyi oyunculardan kurulan yeni bir takımız. Zamana ihtiyacımız var. Hocamızın bizden istediklerini anlayıp sahaya yansıtmamız gerekiyor. Önce hocamızın ne istediğini anlamalıyız. Çok iyi şeyler olacak" şeklinde konuştu.

"Kalbimin derinliklerinden kimse o taraftarı silemezdi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Porto maçı sonrası Portekiz ekibi forması giymesine rağmen siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte üçlü tezahüratı yapan Aboubakar o anları ise şöyle aktardı:

"Burada insanlar bana çok iyi davrandılar. Çok iyi insan topluluğuyla karşılaştım. Kalbimin derinliklerinden kimse o taraftarı silemezdi. O an benim için sanki ölümsüzleşti. Bu seferki Beşiktaş'a gelişimde Vodafone Park'a klip çekmek için sahaya adım attığımda duygulandım. Yaşadığım güzel anlar aklıma geldi. Kupalar kazandım, taraftarlarla birleştiğim anlar aklıma geldi ve çok duygulandım."

"Bana güvenen bir kulübe döndüm"

Kendisine güvenen takıma döndüğünü belirten Aboubakar, kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak isteyip istemediği yönündeki bir soruya, "Şu an içinde bulunduğum durumda bunu söylemek kolay olmayacaktır. Bu sene iyi bir sezon geçirmem ve sezon sonunu geçirmem lazım. Porto'ya gittiğimde oynuyordum. Sakatlık dönenime kadar devamlı oynadım. Sakatlıktan sonra işler kötü gitmeye başladı. O dönemden sonra da buradayım. Bana güvenen bir kulübe döndüm. Burada oynayıp güven tazeleyeceğim" yanıtını verdi.

"Ruhen kendimi hazır hissediyorum"

Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak gelişmek önemli. 30 gol atabilirsiniz ama takım olarak bir şey kazanamazsınız. Bunun da bir önemi yok. Önemli olan takım olarak gelişmek. Elimizdeki kadroyla yükselmemiz lazım. Nasıl katkı sağlamam gerekiyorsa onu yapacağım. Belli bir döneme ihtiyacım var. Bu dönemin ne kadar süreceği bana bağlı. Ruhen kendimi hazır hissediyorum meydan okumaya. Kendimi güçlü hissediyorum" dedi. Kendisine İspanya'dan teklif olduğunu da belirten Kamerunlu yıldız, "Burası benim evim. Kulübü, başkanı, taraftarı tanıyorum. Burası bana güvenen bir kulüp. Burada daha çok süre alacağımı biliyorum. Bunun tadını çıkarmak için buraya geldim" açıklamasını yaptı.