Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ertelenen mali genel kurulu yapıp ardından seçime gitmeyi istediğini açıklamasıyla beraber kulisler hareketlendi. Koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz mart ayında yapılacak olağan mali genel kurul ileri bir tarihe ertelenmişti. Ve şubat ayı düşünülüyordu. Ama Cengiz’in sözleri sonrası başkan adayları vites yükseltti. “Seçim olursa adayım” diyen GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk ile Ozan Korkut liste için kolları sıvadı.

İbra olayı önemli

Burak Elmas’ın da aday olmayı düşündüğü öğrenilirken, Dursun Özbek döneminde başkan yardımcılığı yapan Nasuhi Sezgin’e de aday olması yönünde baskılar var. Eski yöneticinin bu çağrılara henüz net bir cevap vermezken, mali genel kurulu beklediği ifade edildi. Camianın önce gelen isimlerinin dikkat çektiği nokta ise şubatta yapılması planlanan mali genel kurul. Çünkü Cengiz yönetimi ibra edilmezse mayıs beklenmeden seçime gidilecek.

Falcao’dan bir puan

Galatasaray’da son haftalarda golü unutan Kolombiyalı Radamel Falcao, 2-2 biten Şili maçında beraberlik golünü kaydetti.