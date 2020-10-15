Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalı orta saha “Flavio sahada Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu” dedi. Trabzonspor’da oynamanın kendisi için rüya olduğunu belirten sambacı “Bu hayalimin gerçekleşmesi için gece gündüz dua ettim” ifadesini kullandı.

Taraftara söz verdi

∂ Flavio, “Trabzonspor’a zamanında başaramayacağını, zorluklara karşı gelemeyeceğini, var olan güçleri yıkamayacağını söylemişler. Fakat Trabzonspor bu bariyerleri yıkmış. Bu hikâyeyi duyduktan sonra Trabzonspor’a bağlılığım bir kat daha arttı. Yaptığım hiçbir işte kaçan biri olmadım. Taraftarlarımıza söz veriyorum, beni her gördüklerinde mücadele edeceğimden emin olsunlar” dedi.