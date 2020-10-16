Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019’da çıktığı 12 maçın 9’unu kazanırken 2 beraberlik, 1 de yenilgi alan A Millî Takım, EURO 2020 biletini grup maçlarını bitimine bir maç kala cebine koymayı başarmış, bütün dünyanın dikkatini de üzerine çekmişti. Ancak pandemi arası ay-yıldızlılara yaramadı. 2020 yılında özel ve resmî toplam 5 maça çıkan millî takım bu maçlarda dört beraberlik bir yenilgi aldı. Son maçlarda alınan sonuçlar ve kadro tercihleri ise teknik patron Şenol Güneş’in eleştirilmesine sebep oldu.

Her maç ayrı kadro

∂ Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazanmış bir takım olarak Uluslar Ligi’nde iskeleti oturmuş bir takım görmeyi beklerken Şenol Güneş’in bol rotasyonlu kadro tercihleri tartışma konusu oldu. Güneş, son beş maçta sadece kalede iki oyuncu kullanırken, diğer bütün mevkilerde en az üçer oyuncu değiştirerek hâlâ arayış içinde olduğunu ortaya koydu. Güneş, Uluslar Ligi’nin hazırlık karşılaşmalarının yerine düzenlendiğinin altını çizerek bu maçlara bakış açısını da sergilemiş oldu.

Stoperler buhar oldu

∂ Güneş’in geniş kadroya sadece 4 stoper çağırmış olması da eleştiri konularının başında geldi ki, bu isimlerden Çağlar üç maçta da görev alamadı. Kaan’ın sakatlanması, Ozan Kabak’ın da cezalı duruma düşmesiyle Sırbistan maçında savunmanın göbeğinde Merih yalnız kaldı. Son üç maçında ilk yarıları geride kapatmayı alışkanlık hâline getiren millî takımın ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünüp geri dönüşlere imza atması, genç oyuncu potansiyelinin fazlalığı ise yüzleri güldürdü.

MERİH ÜZGÜN

Öz eleştiri yapma zamanı

∂ İzlanda maçından sonra Sırbistan maçında da çizgiden top çıkararak beraberlikte önemli bir rol üstlenen Merih Demiral “Takım olarak öz eleştiri yapmalıyız. İkinci yarılardaki oyunumuzu bütün maça yaymalıyız. Bunu yaparsak çok iyi sonuçlar alırız” ifadelerini kullandı.

Biyonik adam Ozan Tufan

∂ Sırbistan maçında Türkiye’ye beraberliği getiren golü atan Ozan Tufan, millî takımda gösterdiği performansla yıldızlaştı. Son üç maçta 2 gol kaydeden Ozan Tufan, bu süreçte Almanya ve Sırbistan ağlarını sarsmayı başardı. Opta verilerine göre son iki maç en çok adam eksilten futbolcu olan Ozan Tufan, aynı zamanda %65 üzeri ikili mücadele kazanma başarısı gösterdi. Ozan Tufan 3 maçta %85 pas isabet yüzdesine ulaştı ve genel performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

14 YILLIK REKOR

Birlik, beraberlik!

∂ Son olarak Sırbistan ile de berabere kalan millî takımımız dört maç üst üste kazanamayarak son 14 senenin en uzun beraberlik serisini yakaladı. Ay-yıldızlılar daha önce Mayıs 2006’da 5 maçlık bir beraberlik serisi yaşamıştı.

Küme düşen ilk takım İzlanda

EURO 2016’ya gruptan yenilgisiz giden, ev sahibi Fransa’ya yarı finalde elenirken alkışlanan İzlanda, Uluslar Ligi’nde 55 ülke arasında küme düşen ilk takım oldu. A Ligi’nde Belçika, Danimarka ve İngiltere ile birlikte yer alan İzlanda, dört maçını da kaybedip B Ligi’ne düştü.

KENAN’DAN İTİRAF

Ayrılmak istedim bırakmadılar

∂ Kenan Karaman, sezon sonu takımından ayrılacağını söyledi. Golcü futbolcu “Sezon başında takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor, inşallah iyi yerlere gelirim” dedi. Kenan’ın adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.