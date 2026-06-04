Davinson Sanchez'e Serie A'dan sürpriz talip: Transferin önünde tek engel var
Galatasaray'da tecrübeli stoperi Davinson Sanchez için İtalya'dan sürpriz bir hamle geldi. Şampiyonlar Ligi bileti alan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Como, Kolombiyalı oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Ancak İtalyan kulübü, ciddi bir engelle karşı karşıya.
- Galatasaray, Davinson Sanchez için çift haneli bonservis rakamı altında bir teklife sıcak bakmıyor.
- Transferdeki en önemli engel, Kolombiyalı oyuncunun yüksek maaşı ve kişisel taleplerinin Como tarafından nasıl karşılanacağı olacak.
- Sanchez'in muhtemel satışı sonrasında Galatasaray'ın Virgil van Dijk'ı gündemine alabileceği iddia ediliyor.
- Davinson Sanchez'in Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Davinson Sanchez'e, Serie A ekibi Como talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunmacı için kapıyı açmaya hazır ancak şartları oldukça net.
ÇİFT HANELİ BONSERVİS BEKLENTİSİ
HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray’ın, Sanchez'in ayrılığı için bonservis beklentisi çift haneli rakamlarda seyrediyor ve bu tutarın altına inilmesine sıcak bakılmıyor.
"YÜKSEK MAAŞ" ENGELİ
Transferin önündeki en büyük düğüm ve asıl belirleyici nokta ise Davinson'un maaşı olacak. İtalyan kulübünün, Kolombiyalı oyuncunun mevcut maaş yükünü ve kişisel taleplerini nasıl karşılayacağı, transfer sürecinin ilerleyip ilerlemeyeceğini tayin edecek.
VAN DIJK İDDİASI
Galatasaray'ın bu operasyondaki asıl büyük planının arka planda saklı olduğu belirtildi. Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının, Davinson Sanchez’in Como’ya muhtemel satışı sonrasında Hollandalı yıldız Virgil van Dijk’ın kapısını çalacağı öne sürüldü.