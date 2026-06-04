Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği milli yıldız Can Uzun konusunda bir tarafı ikna etti.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da varsa yoksa Can Uzun… Teknik direktör Okan Buruk yönetim ile sıcak bir transfer zirvesi gerçekleştirdi ve E. Frankfurt’ta forma giyen millî oyuncuyu isteğini yineledi. Yönetim de Dünya Kupası kadrosunda olan Uzun ile ilgili ilk girişimlerin çok yönlü olarak yapıldığı bilgisini verdi. Kulübüyle pazarlıklar devam ederken ailesinin de sarı kırmızılı kulübe sıcak baktığı ifade edildi.

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BİLD DE YAZDI

Mukavelesinde 60 milyon avroya serbest kalır maddesi bulunan oyuncu için 40 milyon avroları gözden çıkaran Dursun Özbek yönetimi Alman ekibiyle pazarlıklarını devam ettiriyor. Uzun ailesinin de tavrını Galatasaray’dan yana kullanması transfer ihtimalini güçlendiriyor. Bild gazetesi de Can Uzun konusunda sarı kırmızılıların istekli tavrını haber yaparken pazarlıkların devam ettiğini yazdı.

Can Uzun

SİLVA, ASLAN YOLUNDA

İspanya’nın spor yayın ağlarından ESPN, Bernardo Silva’nın G.Saray yolunda olduğunu iddia etti. M. City ile yollarını ayıran Portekizli oyuncuya 4 kulübün (Barcelona, A. Madrid ve Juventus) talip olduğu ve sarı kırmızılıların oyuncuyu iknaya çalıştığına vurgu yapıldı.

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