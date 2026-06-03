İstanbul devinden Bernardo Silva için resmi hamle!
Yeni sezon öncesi Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'ın, Manchester City'den ayrılan ve dev kulüplerinde radarında olan Bernardo Silva için resmi temaslara başladığı ileri sürüldü.
- Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyerek Bernardo Silva transferi için tüm ekonomik şartları zorluyor.
- Bernardo Silva'nın eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray lehine oyuncuyla birebir görüşmeler yaparak sarı kırmızılıların projesini anlattığı öne sürüldü.
- Avrupa'nın önemli kulüpleri Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus'un da 31 yaşındaki yıldızın transferi için yarıştığı belirtildi.
- Bernardo Silva, Manchester City'de forma giydiği süre boyunca 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil birçok kupa kazandı.
Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde ses getirecek bir transfer operasyonu için harekete geçtiği iddia edildi.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI
ESPN kaynaklı habere göre; sarı kırmızılı yönetim, Manchester City ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Bernardo Silva için resmi temaslara başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın, Bernardo Silva transferi için tüm ekonomik şartları zorladığı belirtildi.
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İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE
Bernardo Silva'nın eski takım arkadaşı olan İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray lehine devreye girerek oyuncuyla birebir görüşmeler yaptığı ve sarı kırmızılıların projesini anlattığı iddia edildi.
AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNDE
Avrupa futbolunun önemli kulüplerinin 31 yaşındaki yıldızın peşine düştüğü; Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus'un transfer yarışında ciddi şekilde yer aldığı ifade edildi.
CITY İLE KUPALARA AMBARGO KOYDU
Silva, Manchester City'de 459 maçta forma giyerken 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.