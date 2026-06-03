Yeni sezon öncesi Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'ın, Manchester City'den ayrılan ve dev kulüplerinde radarında olan Bernardo Silva için resmi temaslara başladığı ileri sürüldü.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde ses getirecek bir transfer operasyonu için harekete geçtiği iddia edildi.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

ESPN kaynaklı habere göre; sarı kırmızılı yönetim, Manchester City ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Bernardo Silva için resmi temaslara başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın, Bernardo Silva transferi için tüm ekonomik şartları zorladığı belirtildi.

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE

Bernardo Silva'nın eski takım arkadaşı olan İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray lehine devreye girerek oyuncuyla birebir görüşmeler yaptığı ve sarı kırmızılıların projesini anlattığı iddia edildi.

Bernardo Silva

AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNDE

Avrupa futbolunun önemli kulüplerinin 31 yaşındaki yıldızın peşine düştüğü; Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus'un transfer yarışında ciddi şekilde yer aldığı ifade edildi.

CITY İLE KUPALARA AMBARGO KOYDU

Silva, Manchester City'de 459 maçta forma giyerken 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.

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