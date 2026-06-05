Denizli'de Sabit Ö. isimli şahıs, araba içerisindeki eski kız arkadaşı Metanet A. ve Turna K.'ye kurşun yağdırdı. Olay yerinden kaçan şahıs, kendisini kayda alan vatandaşa da 'Çekme' diyerek tepki gösterdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Azerbaycan uyruklu Metanet A. (35), 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna K. (32) ile caddede park halindeki otomobile bindi. O esnada araca yaklaşan Metanet A.'nın eski erkek arkadaşı Sabit Ö., yanındaki pompalı tüfekle otomobile art arda ateş etti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bacaklarından yaralanan Metanet A. ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna K., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İki kadına kurşun yağdırdı! Kaçarken tek kelime etti

GÖRÜNTÜ ÇEKEN VATANDAŞA TEPKİ

Küçük çocuğun gözleri önünde iki kadına pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin olay yerinden koşarak gelip, biraz ileriye park ettiği aracına binerek, hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Saldırgan Sabit Ö. görüntü alan vatandaşa da 'Çekme' diyerek tepki gösterdi.

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