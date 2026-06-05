Doğalgaz kokusu zannettiler! İhbara gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Düzce'de vatandaşlar, bir daireden doğalgaz kokusu geldiğini ihbar etti. Kontrole gelen ekipler dairede yalnız yaşayan emekli öğretmenin cansız bedeni ile karşılaştı.
- Haber, Aziziye Mahallesi 892 Sokak'ta meydana geldi.
- Yalnız yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Taraf (68) isimli şahıs olayda bahsi geçen kişi.
- Daireden yayılan koku, binada yaşayanlar tarafından ilk olarak doğalgaz kokusu zannedildi.
- Doğal gaz ekipleri yaptıkları incelemede kokunun doğalgazdan kaynaklanmadığını tespit etti.
- Polis ve itfaiye ekiplerinin girdiği evde Hüseyin Taraf'ın cansız bedeni bulundu.
- Öğretmenin yaklaşık 4 gün önce ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.
- Kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cansız beden Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün akşam saat 22.00 sıralarında Aziziye Mahallesi 892 Sokak'ta yalnız yaşayan Hüseyin Taraf (68) isimli emekli öğretmenin oturduğu daireden koku yayılmaya başladı.
DOĞALGAZ KOKUSU ZANNETTİLER
Binada bulunan vatandaşlar, kokuyu doğalgaz kokusu sanarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri yaptıkları ölçümlerde kokunun doğal gazdan kaynaklanmadığını tespit ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdiler.
4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ
Olay yerine gelen polis ekipleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla girdikleri evde emekli öğretmenin cansız bedeni ile karşılaştılar. Yaklaşık 4 gün önce öldüğü tahmin edilen Hüseyin Taraf'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.