Düzce'de vatandaşlar, bir daireden doğalgaz kokusu geldiğini ihbar etti. Kontrole gelen ekipler dairede yalnız yaşayan emekli öğretmenin cansız bedeni ile karşılaştı.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Aziziye Mahallesi 892 Sokak'ta yalnız yaşayan Hüseyin Taraf (68) isimli emekli öğretmenin oturduğu daireden koku yayılmaya başladı.

DOĞALGAZ KOKUSU ZANNETTİLER

Binada bulunan vatandaşlar, kokuyu doğalgaz kokusu sanarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri yaptıkları ölçümlerde kokunun doğal gazdan kaynaklanmadığını tespit ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdiler.

Doğalgaz kokusu zannettiler! İhbara gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla girdikleri evde emekli öğretmenin cansız bedeni ile karşılaştılar. Yaklaşık 4 gün önce öldüğü tahmin edilen Hüseyin Taraf'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doğalgaz kokusu zannettiler! İhbara gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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