2026 AGS geç başvuru süreci öğretmen adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, ÖSYM tarafından tanınan son başvuru hakkından yararlanmak isterken "AGS geç başvuru saat kaçta bitiyor" araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler geç başvuru işlemlerine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte hem geç başvuru tarihleri hem de sınav tarihi yeniden netleşirken, adaylar başvurularını son gün içerisinde tamamlamaya çalışıyor.

AGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için normal başvurular 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alındı. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru süreci açıldı. Takvime göre AGS geç başvuruları 3 Haziran'da başladı ve 5 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre geç başvuru işlemleri 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Geç başvuru yapan adaylardan sınav ücreti artırımlı olarak tahsil ediliyor.

AGS sınav tarihinin değişmesinin ardından daha önce başvurusunu tamamlayan adaylara da geç başvuru sürecinde sınav merkezi tercihlerini güncelleme imkanı tanındı. Sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar da aynı tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

AGS geç başvuru ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2026 AGS sınav tarihi

2026 AGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan son düzenlemeyle birlikte 2026 MEB-AGS sınav tarihinde değişikliğe gidildi. Daha önce 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacağı açıklanan sınav, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi nedeniyle ertelendi.

Güncellenen takvime göre 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

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