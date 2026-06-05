Türkiye Gazetesi
Sigaraya peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar
JTI grubuna ait sigaraların ardından şimdi de BAT grubuna ait sigaralara zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası, grubun sattığı en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 120 TL oldu.
Özetle DinleSigaraya peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar
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Ekonomi az önce
Sigara gruplarına zam gelmeye devam ederken, British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaralara da paket başına 5 TL zam yapıldı.
- Sigaralara peş peşe zamlar gelmektedir.
- 3 Haziran'da JTI grubuna zam yapılmıştı.
- Bugün de BAT grubuna ait sigaralar zamlandı.
- BAT grubuna yapılan zamla birlikte paket başına 5 TL'lik bir artış oldu.
- BAT grubunun en ucuz sigarası 105 TL, en pahalı sigarası ise 120 TL oldu.
- Diğer sigara gruplarının da zamlanması beklenmektedir.
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Sigaraya peş peşe zam gelmeye devam ediyor. 3 Haziran'da JTI grubuna gelen zammın ardından bugün de bir başka grubun sigaralarına zam yapıldı.
BAT GRUBU DA ZAMLANDI
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaraların da zamlandığını duyurdu.
PAKET BAŞINA 5 TL ZAM
Bugünden itibaren geçerli olan fiyatlara göre, BAT grubuna ait sigaraların fiyatları paket başına 5 TL arttı.
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EN PAHALI SİGARA 120 TL
Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 120 TL oldu. Önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarının da zamlanması bekleniyor.
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