JTI grubuna ait sigaraların ardından şimdi de BAT grubuna ait sigaralara zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası, grubun sattığı en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 120 TL oldu.

Sigaraya peş peşe zam gelmeye devam ediyor. 3 Haziran'da JTI grubuna gelen zammın ardından bugün de bir başka grubun sigaralarına zam yapıldı.

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BAT GRUBU DA ZAMLANDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaraların da zamlandığını duyurdu.

Sigaraya peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar

PAKET BAŞINA 5 TL ZAM

Bugünden itibaren geçerli olan fiyatlara göre, BAT grubuna ait sigaraların fiyatları paket başına 5 TL arttı.

EN PAHALI SİGARA 120 TL

Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 120 TL oldu. Önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarının da zamlanması bekleniyor.

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