Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başakşehir canlı izle, Trabzonspor Başakşehir maçı şifresiz izle, Trabzonspor Başakşehir şifresiz kanal, Trabzonspor Başakşehir canlı skor kaç kaç? Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Haftanın maçında hakem Bahattin Şimşek görev alacak. Peki Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Başakşehir canlı izle, Trabzonspor Başakşehir maçı şifresiz izle! Trabzonspor Başakşehir maçına dair tüm detaylar...

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Heyecanla beklenen karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı aşağıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

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TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba