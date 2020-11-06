Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Abdullah Avcı dönemi pazartesi günü resmen başlıyor. Bir süredir tecrübeli çalıştırıcıyla görüşmelerde bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, sonunda anlaşmayı sağladı. Bu haber bordo-mavili camiada büyük heyecana yol açtı. Başarılı teknik adamın Trabzonspor’u kendine getireceğini düşünen yöneticiler o kadar heyecanlı ki, Abdullah Avcı’nın yarın Alanyaspor’la oynanacak maçta takımın başında olmasını istediler.

İmza kurumadan idman

Tecrübeli teknik adam ise takımı az da olsa yakından tanımak istediğini söyleyip mesaiye imza sonrasında başlayabileceğini iletti. Başkan Ağaoğlu da Hoca’nın bu isteğini anlayışla karşıladı. Beşiktaş’la yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan ve yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Avcı, pazartesi öğlen saatlerinde düzenlenmesi planlanan imza töreninin ardından akşam yapılacak idmanda ilk defa bordo-mavili takımın başında olacak.

İdmanda tek eksik

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Tedavisine devam edilen Hüseyin Türkmen dışında takımda eksik oyuncu bulunmazken, antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Nwakaeme’den müjdeli haber

Hafif ağrıları bulunan Nwakaeme’nin iki gündür antrenmanlara katılmaması taraftarları endişelendirmişti. Nijeryalı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı, Alanyaspor maçının kadrosuna dâhil edileceği ve görev verilmesi durumunda forma giyebileceği belirtildi.