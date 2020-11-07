Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son iki maçını kazanan Beşiktaş’ın serisi Gaziantep’te sona erdi. Kara Kartal 43 dakika boyunca 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda sahaya iyi yayılmak, rakibe boş alan bırakmamak dışında taktiksel olarak fazla etkinlik gösteremedi. Özellikle set hücumu yapamayan, rakip yarı alanda paslaşamayan Beşiktaş’ın bu üretkensizliğinde ev sahibi ekibin tatlı sert futbolunun da payı büyüktü.

Üst üste goller

Gaziantep’in ileri ucundaki Muhammet Demir ile Dicko’nun sıkı pres uygulaması da Beşiktaş’ın geriden oyun kurmasını engelledi. Hemen her atağa kalkışında tehlike sinyallerini veren ev sahibi ekip soyunma odasına da önde girdi. Sergen Yalçın iki değişiklikle başladı ikinci bölüme. İlk hatalı çıkışından ucuz kurtulan Ersin Destanoğlu 55’te bu defa kırmızıya yakalandı. İlk yarıda direğe takılan Larin 60’ta eşitliği getirse de Muhammet Demir iki dakika sonra G.Antep’i öne geçirdi.

Montero sırıttı

Beşiktaş’ın yediği gollerde Welinton’un yerine giren Montero’nun hataları dikkat çekti. İspanyol stoperin oyuna girdikten sonra yaşadığı konsantrasyon eksikliği özellikle savunma arkasına atılan toplarda net olarak gözüktü. Oyuncu değişikliklerini erken yaptığı için Sergen Yalçın’ın kalan sürede fazla hamle şansı kalmadı. Son anlarda bir gol daha bulan Gaziantep dünkü galibiyetle yenilmezlik serisini de yedi maça çıkardı.

Olay adam Sumudica

Yine sivri tavır

∂ Türkiye’ye geldiği günden beri sivri tavır ve açıklamalarıyla dikkat çeken ve sık sık ceza alan G.Antep Teknik Direktörü Marius Sumudica bu defa da Beşiktaş taraftarlarını kızdırdı. Takımının attığı üçüncü golden sonra elleriyle ‘Kartal’ işareti yapan Rumen çalıştırıcı, siyah-beyazlı taraftarlardan özellikle sosyal medyada büyük tepki aldı.

Cezası yeni bitmişti

∂ Sumudica maçın ardından, “Yaptığı hareketin anlamını bilmiyordum. Bir basın mensubuyla tribündeki bir taraftar istediği için yaptım. Özür diliyorum” dedi. Sumudica Antalya maçında rakip oyuncularla gerilim yaşamış ve Podolski’ye küfür ettiği dillendirilmişti. Dört maç ceza alan teknik adam cezası sonrası dün ilk maçına çıkmıştı.

LARIN: KAÇINILMAZ SONUÇ

Hepimiz çok kötüydük

∂ Beşiktaş’ta bu sezon lige 4. golünü atan Cyle Larin, “Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Bu performansımız kabul edilemez. Enerjimiz düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100’ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu” açıklaması yaptı.

MENSAH: İYİ OYNUYORDUK...

Kırmızı çok etkiledi

∂ Beşiktaş’ta Bernard Mensah, “İlk yarıda topu orta sahada gerektiği kadar tutamadık. Bu bir gerçek. İkinci yarıda kırmızı karta kadar iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra olmadı, futbol bu. Çok çalışmalıyız. Derbiler, zorlu maçlar var. Tüm puanlara talibiz” ifadelerini kullandı.

G.ANTEP BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ:

Sumudica’yı uyaracağız

∂ Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Süper Lig’deki iyi bir takımız. Bizi mutlu eden bir galibiyet oldu” derken, teknik heyetler arasındaki gerginlik için de, “Maç esnasında bir takım böyle heyecanlı hareketler olabiliyor. Sumudica’yı uyaracağız” sözlerini kullandı.