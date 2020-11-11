Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazeteci Şelale Kadak'ın YouTube hesabında konuştu ve ilginç sözler kullandı. "Fenerbahçe'yi yönetmek Koç Holding'i yönetmekten çok daha zor. Basında her gün Fenerbahçe'yle ilgili 15-16 sayfalık haber çıkıyor. Koç Holding için böyle bir durum söz konusu değil" diyen Koç, "İstediğim tarzda bir kulüp başkanı olamadım. Benim de benden beklentim çok daha yüksek. Bir dönem daha devam edersem olacağım diye düşünüyorum" açıklaması yaptı.

Gücümü bilmiyordum!

"Başkanlığın ilk iki senesinde saha sonuçları çok kötü gelince yapısal reformlardan önce günlük problemlere bakmak durumunda kaldık" diyen Koç, "Bu yıla iyi başladık. İnşallah pandemiden de kurtulacağız ve inşallah şampiyon olacağız. Ben kolay kolay pes etmem. Bunu isteyen çok fazla insan var. Benim burada şahsi bir kazancım yok. Maddi bir kazancım yok. Fakat inatçıyım. Bu kadar güçlü olduğumu da tahmin etmiyordum. Kendimi de test etmiş oldum'' sözlerini kullandı.

Stoper çabası

∂ F.Bahçe yapılan transferlere rağmen stoper bölgesi yine soru işareti. Bu sezon Tisserand ile Lemos'un dertleri bitirmesi bekleniyordu ki, Uruguaylı savunmacı olmadık hatalar yapınca Serdar Aziz'le girdiği yarışta geride kaldı. Ancak Serdar'ın da Tisserand'la uyumu tartışma konusu. İkili birlikte oynadığı 3 karşılaşmada 5 gole engel olamadı. Son tabloda Serdar'ın da kızağa çekilmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler devre arasında stoper bölgesine bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Kanat aranıyor

Dirar'ı kadro dışı bırakan, Sinan'dan beklediğini alamayan Erol Bulut, Valencia'dan da memnun değil. F.Bahçe, West Ham'da forma giyen Ukraynalı Yarmolenko'yla flört ediyor.