A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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32'GOOOOOOLLLL!!! Ay-yıldızlı ekibimiz Cengiz Ünder'in golüyle maçta öne geçiyor.
26'GOOOOOOLLLL!!! Ay-yıldızlı ekibimiz Kenan Karaman'ın golüyle maçta eşitliği yakalıyor. Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Kenan Karaman, ön direkte gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Guilherme'nin yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.
11'GOL! Rusya, Denis Cheryshev'in golüyle maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Daler Kuzyaev ceza alanına girerek son çizgiye inmeden topu içeri çeviriyor. Pozisyonu iyi takip eden Denis Cheryshev, altıpas gerisinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturmatı başarıyor.
İLK 11
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun
Rusya: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty