Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si arkasında iz bıraktı. İki milyara yakın insanın televizyonlardan takip ettiği dev organizasyonda Türkiye tam not aldı. Ayrıca Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un yedinci şampiyonluğuna uzanıp efsane pilot Michael Schumacher'in rekoruna ortak olması da İstanbul'u unutulmazlar arasına soktu. Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, harika organizasyondan ötürü Türkiye'ye methiyeler düzdü.

Büyük emek var

Yarışın olağanüstü geçtiğini söyleyen Masi asfalt konusundaki eleştirilere karşılık organizasyonu savunurken "Bu grand prix'nin olabilmesi için İstanbul Park'ta devasa bir çalışma gerekiyordu. Türk hükûmeti ve bu pistin sahipleri çok büyük emek verdiler. Yoksa bu kadar kısa süre içerisinde hazır olamazdı. Türkiye'ye teşekkür etmemiz gerekiyor. Harika bir iş çıkardılar. Doğru karar almışız" ifadelerini kullandı.

HAMILTON LAF ÇAKTI

Arabayla değil yeteneklerimle!

Pistteki antrenman turlarında kaygan asfalttan dolayı şikâyet eden şampiyon Lewis Hamilton, zaferinin ardından "Türkiye GP gibi yarışların takvimde daha fazla olması lazım" dedi. Ustalığına da laf söyletmeyen şampiyon Hamilton "Türkiye'de nasıl bir pilot olduğunu herkese gösterdim. Türkiye'deki galibiyetim arabayla değil sürücülük kabiliyetimle geldi" dedi.