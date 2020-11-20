Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun yardımcısı olarak Fenerbahçe’de idari koordinatörlük görevini üstlenen Selçuk Şahin, kulüp tele-vizyonuna verdiği röportajda projelerinden ve hedeflerinden bahsetti. Emre Belözoğlu’ndan teklif aldığında koşa koşa geldiğini söyleyen Şahin “Aslında hedefim antrenörlüktü ama konu Fenerbahçe olduğu zaman benim için pozisyon, mevki, görev fark etmez. Kulüp içerisinde olmaktan büyük keyif alacağımı söyledim, koşa koşa geldim” ifadelerini kullandı.

Diyalog içindeyiz

Görevinin Emre Belözoğlu’na yardım etmek olduğunu söyleyen Selçuk Şahin “Emre’nin gerçekten yoğun geçen mesaisi var. Birçok şeyle uğraşmak zorunda kalıyor. Takımla alakalı raporları ben alıyorum, Emre’ye iletiyorum. Erol Hoca’yla da sürekli diyalog hâlindeyiz” dedi. Altyapıyla ilgili konuşan Şahin “Sürekli transfer yapalım, para harcayalım... Bu sürdürülebilir bir yöntem değil. Kurtuluş altyapıda. Buradan çıkaracağımız oyuncularla kulübü kısa sürede maddi olarak rahatlatacağız” görüşünde bulundu.

BİR OYUNCU DAHA POZİTİF

Fenerbahçe'de ikinci vaka

G.Birliği maçı öncesi F.Bahçe'de bir futbolcu daha virüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada yabancı oyuncunun ülkesinin millî takımının kampında pozitif çıktığı, son yapılan testin de sonucunun aynı olduğu belirtildi. Böyle sarı-lacivertli takımda Covid-19 vakası iki olurken, bu oyuncular G.Birliği maçında forma giyemeyecek.

YOLCULUK BUGÜN

Fenerbahçe, G.Birliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler bu sabah yapacağı çalışmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Ankara’ya gidecek.