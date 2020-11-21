Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dört maçını da kazanan İstanbul ekibi, üst üste beşinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Okan Buruk’un ekibinde sakatlıkları süren Crivelli, Mahmut ve Caiçara, Beşiktaş önünde forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ayrıca Covid-19 testleri pozitif çıkan ve kulübün isimlerini açıklamadığı iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.