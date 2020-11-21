Son dört maçını da kazanan İstanbul ekibi, üst üste beşinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Okan Buruk’un ekibinde sakatlıkları süren Crivelli, Mahmut ve Caiçara, Beşiktaş önünde forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ayrıca Covid-19 testleri pozitif çıkan ve kulübün isimlerini açıklamadığı iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.