Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Premier Lig'in dokuzuncu haftasında Manchester City'yi 2-0 yenen Tottenham liderlik koltuğunun sahibi olurken, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kariyeri de âdeta küllerinden doğdu. Manchester United'daki başarısız döneminin ardından bir süre televizyonda futbol yorumculuğu yapan tecrübeli teknik adam yeniden dünya futbolunun zirvesinin eteklerine yer edindi. Daha önce ülkesinin takımlarından Porto ve Inter ile iki defa Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Chelsea'yi Premier Lig'de üç defa mutlu sona ulaştıran ve Real Madrid'in başına geçmesiyle beraber Barcelona'nın dünya futbolundaki hegemonyasını sonlandıran Jose Mourinho ile ilgili pek bilinmeyen bir gerçek ise dünyaca ünlü teknik adamın bir dönem Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü...

Rüya kadro tepetaklak

2002-2003 sezonunda lige Arjantin Millî Takımı'nın 10 numarası Ariel Ortega'yı kadrosuna katarak giren Fenerbahçe, sezonu hem ligde hem de Avrupa'da büyük beklentilerle açarken, Türk futbol tarihinin en iddialı kadrolarından birine ev sahipliği yapan Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda sezon boyunca hüsran eksik olmamıştı. Galatasaray'ı 6-0 yenen kadro sezonu altıncı sırada bitirdi. O sezonu Werner Lorant ve Oğuz Çetin'in ardından göreve gelen Tamer Güney ile tamamlayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun teknik direktörü için arayışlar da oldukça erken başlamıştı.

Tutumlu'nun önerisi

Menajerlerle yeni teknik direktör arayışları için fikir alışverişinde bulunan dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yapılan bir öneri ise hem Fenerbahçe hem Türk futbolu hem de dünya futbolu adına bir kırılma anı olabilecek nitelikteydi. Dünyaca ünlü birçok futbolcu ve teknik direktörün menajerliğini yapan ünlü Türk menajer Bayram Tutumlu, Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye önerirken bu teklifi dikkate alan Aziz Yıldırım, Tutumlu'yu Mourinho ile görüşmesi için yetkilendirdi ve Fenerbahçe ile kariyerinin başındaki genç Mourinho arasındaki görüşmeler resmen başladı.

Fenerbahçe'ye gelirim!

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Engin Verel ile birlikte Portekiz'e Mourinho'yu getirmek için çıkarma yapan Menajer Tutumlu, "Fenerbahçe olursa Türkiye'ye gelirim" cevabını aldı. Ancak Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının yanı sıra o dönem Avusturya'da Austria Wien ile şampiyonluğa koşan ve kariyerinde yeniden yükselme dönemine geçen Christoph Daum ile de görüşüyordu. Fenerbahçe'nin iki hoca arasındaki tercihi, Alman teknik adamdan yana oldu. Sezonun devamında Mourinho, Porto ile UEFA Kupası'nı kazanırken, Daum ise Fenerbahçe'ye Avusturya'da şampiyonluk yaşayarak geldi.

Kendi tarihini yazdı

Fenerbahçe'nin Daum'u tercih etmesinin ardından bir sezon daha Porto'da kalan Mourinho, önceki sezon UEFA Kupası'nı kazandırdığı takımına bu defa Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırırken, dünya futbolunun zirvesine çıktı. Devler Ligi zaferinin ardından Chelsea'nin başına geçen ve Premier Lig'deki ilk iki sezonunda da mutlu sona ulaşan Mourinho, Fenerbahçe'den uzakta kendi tarihini yazarken, sarı-lacivertli takım da Daum ile üst üste şampiyonluklar yaşadı. Aziz Yıldırım'ın o dönemki tercihi Portekizli teknik adam olsa hem Fenerbahçe hem dünya futbol tarihi şüphesiz daha farklı yazılırdı…