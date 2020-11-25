Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan transfer olduğu Lille'deki performansıyla manşetlerden düşmeyen Yusuf Yazıcı bordo-mavili camiayı gururlandırırken, kurt teknik adam Sadi Tekelioğlu’ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Altyapıda Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ü çalıştıran Tekelioğlu "Ben Abdülkadir'in Yusuf'tan daha iyi olduğunu söylemiştim. Ondan hâlâ patlama bekliyorum" dedi.

Futbola odaklanmalı

Tekelioğlu, Karadeniz gazetesine yaptığı açıklamada "Abdülkadir geçen süreçte ya gerekeni yapmadı ya da yaptırılamadı. Performansı tatmin edici değil, Yusuf çok çalışıyor bunu biliyorum ama Abdülkadir onun yarısı kadar idman yapmıyor. Futbola odaklanmalı, başka şeylerle ilgilenmemeli'' ifadelerine yer verdi. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Abdülkadir, 9 maçta 1 gol attı, 2 de asist yaptı.