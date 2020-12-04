Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan Fenerbahçe’de sportif direktör Emre Belözoğlu’ndan iddialı açıklamalar geldi. “Şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapıda olduğumuzu biliyoruz” diyen Bel-özoğlu, “Samandıra'da hocamızın önderliğinde, liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe bu sene ligin şampiyonluktaki en büyük adayıdır” ifadesinde bulundu. Derbi galibiyetinden ötürü Beşiktaş’ı tebrik eden Emre, “Önümüzde 30 hafta olduğu gerçeği düşünüldüğünde, bir şeyleri konuşmak için çok erken” vurgusu yapsa da şampiyonluk inancının altını çizdi.

Üzülme süresi bitti

Emre Belözoğlu, “Çok iyi bir hocamız var, çok iyi de bir takımımız var. Camia, taraftar ve bizler onlara çok güveniyoruz. Sezon sonuna kadar bu ligi taşıyabilecek ve inşallah kupayla taçlandıracak bir takımımız ve hocamız olduğuna inanıyoruz” açıklaması yaptı. Derbi mağlubiyetini beklemediklerini itiraf eden Belözoğlu, “Ama futbolda bunlar var” derken, “Başarının da başarısızlığın da kendince yaşanılması gereken bir süresi var. O süreyi şu an geçtik, artık önümüze bakmak zorundayız. Yapacak çok işimiz var. Denizli'de bizden beklentinin farkında sahaya çıkacağız” dedi.