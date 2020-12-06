Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun flaş ekibi A. Alanyaspor, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği karşısında ummadığı bir yenilgi alarak namağlup unvanını kaybetti. Ligdeki tek galibiyetini Beşiktaş’a karşı elde eden kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibini 2-1 yenerken altı hafta sonra kazandı. Nefes kesen karşılaşmada ev sahibi ekip 41’de Berat Özdemir’in harika vuruşuyla öne geçti. Alanya beraberlik için bastırırken 75’te hızlı gelişen atakta Sio ağları havalandırarak atıp farkı ikiye çıkardı.

Penaltılar VAR’la

Farkın ikiye çıkmasının ardından karşılaşma daha da hareketlendi. Gol bulmak için bastıran Çağdaş Atan’ın ekibi, VAR incelemesi sonrasında 83’te penaltı kazandı. Topun başına geçen Bakesetas durumu 2-1’e getirdi. Alanyaspor hiç değilse unvanını korumak için yüklenirken VAR incelemesi sonrasında 90+5’te bir penaltı daha kazandı. Topun başında yine aynı isim vardı ama bu defa Gençler’in kalecisi Nordfeldt penaltıyı kurtararak takımına üç puanı getiren isim oldu.

Çağdaş Atan kırmızı gördü

∂ İkinci penaltının kaçmasının ardından kulübeler arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Dördüncü hakemin ikazı sonrasında hakem Fırat Aydınus Alanyaspor’un hocası Çağdaş Atan’a kırmızı kart gösterdi. Cezasını Göztepe ile oynanacak olan erteleme maçında çekecek olan Atan, bir maçtan çok ceza alırsa Beşiktaş’a karşı da takımının başında olamayacak.

Babacar içerledi

Alanya’nın kazandığı ilk penaltıda saha karıştı. Bakasetas topu direkt beyaz noktaya koyunca Zargo Toure tepki gösterdi. Yüzü kanayan Bakasetas formasını değiştirmek üzere kenara gidince penaltıyı Babacar kullanmak istedi, izin çıkmayınca da bir hayli sinirlendi.