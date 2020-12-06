Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Gündüz kuşağında Alanya ve Başakşehir puan kaybetmişti. G.Saray fırsatı kaçırmadı. Terim on biri Rize maçında da olduğu gibi korudu. Hocalarının kendilerine olan güvenini boşa çıkarmayan bu kadro 3-0’lık galibiyetle yoluna devam ederken, son iki haftanın aksine hücumda yakaladıkları maç başına 24 gol girişimin çok altında kaldı.

Diagne zoru başardı

Diagne iki tane yüzde yüz denebilecek net fırsatta zoru başararak birkaç metreden topu dışarı vururken, çok daha zor bir anda klas bir gole imza attı. Oğulcan’ın kafa vuruşunda, Pablo’nun müdahalesi sonrası top kendi ağlarına gitti ve sarı-kırmızılılar rahat bir nefes aldı. Genç Kerem’in son dakikalarda attığı gol pastanın üstündeki çilek oldu.

Rekabet başlıyor

Falcao, Arda, Babel, Etebo, Luyindama, Omar, Belhanda gibi yıldızlarından mahrum üç haftada yedi puan almayı başaran Galatasaray’da birçok isim kendini göstermeyi bildi. Sarı-kırmızılılar Hatay maçından sonra bay haftasına girecek ve kupa maçı hariç ligdeki diğer randevusuna 12 gün sonra çıkacak. Eksiklerin dönüşüyle Karagümrük maçı öncesi rekabet artacak.

CUMHURBAŞKANI'NI SEVİYORUM

Erdoğan beni hep aradı

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz hastalığı döneminde zorlu günler atlattığını dile getirdi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ben seviyorum. Niye seviyorum? Rahatsızlığım döneminde beni devamlı aradı" diyen Cengiz, "Doktorları da aradığını öğrendim. İnsani bir tarafı var. Birçok siyasi de aradı" ifadelerini kullandı.

Size sürprizlerim var

İyi oynuyoruz

G.Saray'ın hocası Fatih Terim, "Son 3 maçta iyi oynuyoruz. Bütün rakamlarda önde olduğumuz görünüyor. Bu da beni sevindiriyor" derken, "Kerem'in gol atmasına çok sevindim. Oğulcan'a da sevindim. Yeni gençler gelecek, sürprizlerimiz var" sözlerini kullandı. Hoca, G.Saray'ın kendi yönetiminde bininci golü bulmasının gururunu yaşadığını da belirtti.

Irkçılık yapmayın!

Yabancı konusunda Şenol Güneş'in aksine kendi fikrinde ısrar eden Terim, "Yabancı kuralının değişmesini savunanlar izah etse de anlasak. Oyuncu iyi olduktan sonra nüfus kağıdına bakılmaz. Bu ırkçılığa girer. Biz 14 Türk oyuncu mecburi dedik. O kararımızdan sonra Avrupa'da Türk futbolcu sayısı arttı. Hiç bu kadar olmamıştı" sözlerini kullandı.

Bir rüya gibi!

Galatasaray'ın son golünü atan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Benim için rüya gibi bir gün. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. 'Gol gol, ofsayt değil' dediler. Çok stresliydi" açıklaması yaptı.