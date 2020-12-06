Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Beşiktaş derbisinin yaralarını Denizli’de sarmak isteyen Fenerbahçe’de motivasyon tavanda. “Bay” geçilecek 15. haftaya kadar 4 maçta 12 puan hedefi koyan sarı-lacivertliler, Denizlispor’un hafta içinde yayınladığı videoyla hırslandı. Fenerbahçe tarihinin en acı günlerinden olan, 2005-2006’da şampiyonluğun kaçtığı maçın görüntülerini izleyen takımda en çok etkilenenler o gün sahada olan bugünün hocaları oldu. Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı ve Selçuk Şahin takımla özel konuşmalar yaptı.

Kazanma zamanı

Denizlispor’un bu paylaşımına sahada cevap vermek isteyen sarı-lacivertliler mücadeleye ekstra bir motivasyonla hazırlandı. Bu arada derbi sonrası eleştiri oklarına hedef olan teknik direktör Erol Bulut da, Gustavo’dan mahrum çıkılacak maçta oyuncularından galibiyet istedi. Savunmadaki basit hatalara vurgu yapan Bulut, “Aynı hataları tekrarlamaya son vermemiz gerekiyor. Adama paylaşımlarına dikkat edin” ikazında bulundu. Erol Hoca, “Gereğinden fazla puan kaybettik. Artık kazanma zamanı” dedi.