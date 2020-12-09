Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Hakem hatalarına isyan eden Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç dün çarpıcı açıklamalarda bulundu. TFF ve MHK'ya seslenen Ali Koç, Türk futbolunun kaos ortamından çıkması gerektiğini vurgularken, "Somut önerilerde bulunuyorum. Kriz masası kurulsun" dedi. Hakem yönetimlerinde bir standart olmadığını söyleyen Koç, "Sadece Fenerbahçe'ye özgü de değil. Başka kulüplerimiz de ciddi serzeniş içerisinde" ifadesinde bulundu.

Devrim şart oldu

Türkiye'de şampiyonlukların sadece sahada kazanılmadığına dair bir düşünce olduğunu savunan Ali Koç, "İnanmak istemiyorum ama inanmak durumunda kalıyorum. Bu durumu bütün paydaşlar olarak değiştirmeliyiz. Bunun için de reform derecesinde, devrim yaparcasına adımlar atmamız lazım. TFF ve MHK’ya sesleniyorum; bir kriz masası kurulsun. Evet, hakemlik çok zor ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor" diye konuştu.

Bir sıkıntı var

Ali Koç, F.Bahçe aleyhine yapılan hataların sistematik olduğunu öne sürerken, "Hakem hatasıyla kastı ayırt edebiliyor insanlar. Bilgi çağındayız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız" yorumu yaptı. Koç, "Biz de genç hakemleri istiyoruz. Hakemlerin iyi niyetini sorgulamak istemiyoruz ama hakemlik camiasında değişik güç odakları, değişik hesap kitaplar olduğu ifade ediliyor. Bunların ne kadarı gerçek bilmiyorum ama ortada bir sıkıntı olduğu gerçek" dedi.

Harun geri döndü

Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun, ameliyat sonrası takımla antrenmanlara başladı. Erol Bulut'un idman öncesi takıma alkışlattığı tecrübeli eldiven bir süre yüzünde maskeyle çalışacak.

Mesut tatlı bir hayal

Başkan Ali Koç, son dönemde ismi yeniden gündeme gelen Mesut Özil ile ilgili olarak, "Bazı noktalara takviye ihtiyacımız var. Mesut çok iyi bir Fenerbahçeli. Ama bu transferi kaldırabilecek ekonomimiz yok. Bizim için gerçekleşmesi zor bir rüya" diye konuştu. Diğer taraftan Mesut’un Washington ekibi DC United ile el sıkıştığı öğrenildi.

Gustavo korkuttu

Cezası sebebiyle Denizli'de forma giyemeyen Gustavo, dün idmanda sakatlık yaşadı. Tolga'yla girdiği ikili mücadelede yerde kalan sambacı tedavisinin ardından çalışmaya devam edince teknik heyet rahat bir nefes aldı.

Nazım'a özel çalışma

Adalesindeki yırtık sebebiyle son üç maçı kaçıran Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı, daha sonra özel program uyguladı. Korona sürecini atlatan Sinan Gümüş ise idmanın tamamında yer aldı.

YIRTIK ŞOKU

Valencia darbesi

Koronadan kurtulan Valencia sakatlıktan kaçamadı. Dizinde ağrı hisseden Ekvadorlunun çekilen MR'ında arka alt adalede birinci derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Valencia, Malatya maçında forma giyemeyecek.