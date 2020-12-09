Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselişinde önemli rol oynayan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal çarpıcı açıklamalarda bulundu. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cezayirli yıldız, İngiltere ve İtalya'daki kötü günlerinden sonra Beşiktaş'ta öz güven kazandığını söyledi. Performansında Sergen Yalçın'ın önemli payı olduğunu belirten Ghezzal, "Sergen Hoca kendimi iyi hissettiriyor. Bu da oyunuma yansıyor, en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

Hedefi büyük

Yıldız oyuncu Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu belirterek, taraftarın desteğine de teşekkür etti. Valentin Rosier ile sağ kanattaki uyumu hakkında da konuşan Ghezzal, "Aynı dili konuştuğumuz için iyi anlaşıyoruz ve beraber iyi oynuyoruz" dedi. Leicester City'den bir yıllığına kiralık olarak gelen 28 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda sözleşme yenilenmesi hakkında, "Bunu konuşmak için erken ama Beşiktaş'ta büyük başarılar yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

YUVADAN UÇABİLİR

Rıdvan'a üç talip

∂ Sol bekte formayı kapan ve performansı giderek yükselen Rıdvan Yılmaz için üç kulüp devreye girdi. Almanya'dan Schalke 04 ve Werder Bremen ile Portekiz'den Benfica'nın 19 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Üç kulübün devre arasında Beşiktaş'a teklif yapması bekleniyor.