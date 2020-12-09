Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

A Millî Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu. Peki, nasıl bir gruptayız, avantajlarımız ne, handikaplarımız ne? Ay yıldızlı takımımızın en ciddi rakipleri Hollanda ve Norveç gibi görünüyor. Tabii bu iki takımla yarışırken Karadağ, Letonya ve Cebelitarık maçlarında hata yapmamız gerekiyor. Bu ekipleri hafife aldığımız anda kaybedeceğimiz 1 puan bile grupta her şeyi altüst edebilir. Millî takımın Dünya Kupası vizesini doğrudan alabilmesi için grubunu ilk sırada tamamlaması gerekiyor.

Buz gibi takım Norveç

İkincilik durumunda kalan üç bilet için play-off’lar işin içine girecek ki, bu yol hayli sıkıntılı. Üçüncü torbadan en tehlikeli takımlardan biriyle yani Norveç’le eşleştik. Kadrosunda dünya futbolunun 20 yaşındaki yeni yıldızı Erling Haaland, Martin Odegaard ve Süper Lig gol kralı Alexander Sörloth gibi yıldızları bulunduran Norveç, Uluslar Ligi’nde grubunu Avusturya’nın ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Norveç, EURO 2020 vizesi alamamasının da etkisiyle tamamen 2022 Dünya Kupası’na odaklanmış durumda.

Hollanda çok susamış

Teknik direktörlüğe Kopenhag ile büyük başarılar yakalayan Norveçli çalıştırıcı Staale Solbakken’i getiren Norveç, açıkçası göz korkutacak bir rakip. Çekirdeğini Ajax’ın Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan kadrosunun oluşturduğu birinci torba takımı Hollanda, EURO 2020 vizesi alan takımlar arasında. Kadrosunda Virgil van Dijk, De Jong, Matthijs De Light ve Wijnaldum gibi üst düzey oyuncuları barındıran Hollanda, EURO 2016 Elemeleri’nde de millî takımımızla aynı grupta yer almış ve gerimizde kalmıştı.