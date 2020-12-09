Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray on eksiği olduğu zorlu Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarından beğeni toplayan oyunu ile yedi puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılılar ortaya koydukları performans ile maç eksiği olan Alanyaspor ile puanlarını eşitlerken zirveye de ortak oldu. Bu haftayı “bay” geçecek olan Cimbom, ligdeki ilk imtihanını 10 gün sonra Antalya deplasmanında verecek. Bu uzun sayılacak arada ise bir aksilik yaşanmadığı takdirde, yapılan planlamada sakatlar iyileşecek ve testleri negatife dönen oyuncularda yapacakları özel antrenmanlarla eksiklerini giderecek.

Adil forma dağıtımı

Antalya maçı öncesi Teknik Direktör Fatih Terim elinde yeni sakatlık veya hastalık yaşanmaması hâlinde, oyuncu grubu tam kadro hazır olmuş olacak. Ancak bu zorlu süreçte kulübeyi de kazanan teknik ekip önümüzdeki haftalar için kimsenin yerinin garanti olmadığının mesajını çok net bir şekilde verdi. Tecrübeli teknik adam da as oyuncuların dönmesiyle birlikte yapılacak antrenmanlardaki performanslara göre formayı dağıtacak. Özellikle Falcao’nun yokluğunda giderek yükselen bir ivme ile oynayan ve üç maçta 5 gol bulan Diagne arasında kıran kırana bir forma savaşı yaşanacak gibi.

REKABETTE KİMLER VAR?

Sakat ve hastalıktan dönecekler:

Okan, Luyindama, Omar, Saracchi, Etebo,

Belhanda, Arda, Babel, Falcao

Şansı iyi kullananlar:

Fatih, Linnes, Emre Taşdemir, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne

Şener Özbayraklı’ya kanca

∂ Galatasaray’a geldikten sonra beklentilerin çok altına kalan Şener Özbayraklı’ya Göztepe talip oldu. 30 yaşındaki oyuncuyu devre arasında renklerine katmak isteyen İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılarla masaya oturması bekleniyor. Aslan’ın da bu transfere sıcak baktığı biliniyor. Şener Galatasaray kariyerinde toplam 14 maçta 620 dakika süre aldı.