Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya ayağa kalktı

Önceki akşam yaşanan çirkin ırkçılık rezaletinin ardından, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçı, bir maçın çok ötesine geçti. Rumen 4. hakemin (ismini anmaya değmez ama Sebastian Coltescu) Okan Buruk'un yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi, bir diğer Rumen orta hakem Hategan'ın insanlık dışı sözler karşısında üç maymunu oynaması, kelimenin tam anlamıyla bütün dünya ayağa kaldırdı.

Hakemler kovuldu

Dün akşam karşılaşma yeni hakemlerle kaldığı yerden devam etti. Başakşehir istediğini söke söke aldı. Maçın Rumen hakemleri kovuldu ve Hollanda'dan yeni hakemler görevlendirildi. Başlama düdüğü öncesi Parc des Princes Stadı'nda tarihî bir görüntü vardı. Bu öyle bir görüntüydü ki, tüyleri diken diken edecek cinstendi.

Tokat gibi protesto

İki takım futbolcuları ve hakemler, orta sahaya dizilip, diz çöktü. Yumruklarını havaya kaldıran futbolcular ve hakemler, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti. Maçı izleyenlerce ayakta alkışlanan görüntüler insanlık suçu ırkçılığa hafızalardan silinmeyecek bir tokat oldu. Bu arada maç mı, PSG farklı kazandı ve gruptan lider çıktı.

SABIKALI RUMEN HAKEM!

Suç dosyası kabarık

Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunan Romanyalı 4. hakem Sebastian Coltescu’nun geçmişi de çok sıkıntılı. Coltescu’nun adı, intihara teşebbüs etmek dâhil, birçok skandala karışmış, adı mafya ile anılmış. Romanya'da hakemliği kadar bu tarafı da biliniyor. Sadece o değil orta hakem Ovidiu Hategan da Moskova’da Manchester City’li Yaya Toure’ye yapılan ırkçı saldırıyı duymamıştı.Ve tüm bunlara rağmen bu hakemler yerlerinde kalmıştı.

UEFA’ya sorular

Peki böylesine suç dosyası kabarık bir hakem bu noktalara nasıl gelebiliyor ve UEFA’nın bir numaralı organizasyonu ŞampiyonlarLigi’nde maça çıkabiliyor. İşte burada da UEFA sorgulanıyor. Ki onlar da kendilerini sorguluyor. İşte UEFA’nın cevap beklediği ve cevap vermesi gereken sorular: Hategan'ın 24 Kasım'da M. United-Başakşehir maçından 15 gün sonra aynı gruptaki PSG-Başakşehir maçına nasıl atanır? Hategan, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa grup aşamasında 6 haftada 6 maç nasıl alır?

DÜNYA BASININDAN: BIKTIK ARTIK!

Herkes eleştirdi

Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan tatsız olay dünyada büyük ses getirdi. Başakşehir’in hakemin ırkçı söylemi sonrası soyunma odasına gitmesi sosyal medyada dünya gündeminde bir numara olurken dünya basınına yansımaları da sertti. Bütün gazeteler hakemin ırkçı tavrını eleştirdi ve artık bunun son bulması gerektiği yönünde yorumlarda bulundu. İşte öne çıkan bazı başlıklar:

Doğrusunu yaptılar

Guardian: "Irkçılık skandalı", The Times: "Irkçı hakem maçı erteletti"

As: "Irkçılığa son verin"

L'Equipe: "Bıktık artık!"

TuttoSport: "Paris'te rezillik"

The New York Times: "Irkçılık yüzünden Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi"

Bild: "Paris'te ırkçılık skandalı"

Sport1: "Başakşehir yapılacak tek doğru olanı yaptı"

Tagesspiegel: "PSG ve Başakşehir güçlü sinyal verdiler"

No to Racism

Başakşehir ve PSG'de oyuncular ısınmak için sahaya, "No to Racism" "Irkçılığa hayır" yazılı tişörtlerle çıktı.

Kırmızı donduruldu

UEFA Pierre Webo'nun kırmızı kartını dondurdu ve Buruk'un yardımcısı dünkü maçta yedek kulübesindeki yerini aldı.

Öfke pankartları

PSG Kulübü, tribünlere ırkçılık karşıtı, Webo'ya destek veren pankartlar astı. Verilen mesajlarda ırkçılık lanetlendi.

TOPAL RUMENLERE ÖFKE SAÇTI

Aşağılık iftiralar attılar

Mehmet Topal, "İğrenç bir olay yaşadık. Günümüzde cahil insanlar olduğu için bu olayların önüne geçemiyorsunuz. UEFA'dan bazı kişiler (önceki gün) sahaya çıkmamız için ısrar etse de çıkmadık. Umarım iyi bir ceza olmuştur. Rumen basını vatandaşlarının ayıbını örtmek için aşağılık iftiralar atıyorlar" dedi.

BAKAN: BİZİ TEMSİL ETMİYOR

Romanya özür diledi

Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe sosyal medya paylaşımında, "Irkçı, yabancı düşmanı veya ayrımcı olarak yorumlanabilecek her türlü yorumu şiddetle kınıyorum. Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim. Ayrımcı, ırkçı olabilecek her türlü ifadeyi kınıyoruz" dedi.

BURUK: DOĞRU OLANI YAPTIK

O bir saat çok zordu

Başakşehir'in çalıştırıcısı Okan Buruk, "Erteleme akşamı soyunma odasında çok zor bir saat geçirdik. Burada, bu duruşu hem yönetim hem takım olarak sergilemek çok doğruydu. Dünkü (önceki akşamki) maç başlasaydı, bir kayıp olacaktı" açıklaması yaptı.

MBAPPE: GURUR DUYUYORUM

Bunu yaşamaktan bıktık

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, "Yaptığımız şeyle gurur duyuyorum. Çok şeyler söylendi ama bunu gerçeğe çevirmemiz çok doğru oldu. Hepimiz insanız ve buna tahammül edilemezdi. İnsanlar bunları yaşamaktan bıktı, artık bir şeyler yapılması gerekiyordu" dedi.