Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir kafilesi İstanbul'a döndü ve birbirinden çarpıcı açıklamalar geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ, "8 Aralık, ırkçılığa karşı dünya tarihine geçen bir direniştir" derken, "Yarın (bugün) Ceferin'e mektup yollayacağız. Bu hakemlerin geçmişi hakkında bilgi talep ettik. Başakşehir olarak dünyaya duruşumuzu gösterdik, sıra UEFA'da! Bu hakemlere ömür boyu men verilmeli. İbretlik ceza olmalı" sözlerini kullandı.

Futbol anlamsız!

Takımın teknik patronu Okan Buruk ise, "Bu artık bir milat olmalı. Futbol anlamsız kaldı ama inşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz. Maça hazırlanmak zor oldu, şok yaşadık. Yaşadığımız olay bizi etkiledi, sahaya odaklanamadık. Neymar, Kylian Mbappe ve Marquinhos, hemen yanımıza geldiler ve 'Biz de bu hakemle oynamak istemiyoruz' dediler. PSG'ye gerçekten teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Limiti aştılar!

Irkçılık skandalının en çok üzüleni Pierre Webo da, "Birlik olduk. Hakem zaten herkesin duyduğu şeyleri söyledi. Bu sözleri söylemesi benim garibime gitti, limiti aştı. Söylediği sözlere önce inanamadım fakat çok agresiflerdi. Ağza alınmaması gereken şeyler söylendi" derken, "Cumhurbaşkanımıza, Başkanımıza teşekkür ederim. 8 Aralık'ta özel bir duruş sergilendi" sözlerini kullandı.

PSG BAŞKANI’NDAN

Webo’ya forma

∂ Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun ırkçı söylemde bulunduğu Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya adının yazılı olduğu PSG forması hediye etti.

BAŞAKŞEHİR'İ DÜNYA TANIDI

84 milyon görüntüleme

Başakşehir Kulübü tarafından PSG maçında, UEFA'nın sloganı ile ırkçılığa karşı tepki olarak atılan ‘No to racism’ (Irkçılığa hayır) tweet’i, dün akşama kadar 84 milyon kişi tarafından görüntülendi.