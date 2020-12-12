Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır ‘Geliyorum’ diyen felaket, yüzümüze bir tokat gibi patladı; Türk futbolu artık Avrupa’da yok! Beşiktaş, Galatasaray ve Alanya eleme turlarında, Başakşehir ve Sivas’ın da grup maçlarında veda etmesiyle Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Türk takımı kalmadı. Bir başka deyişle, Türk kulüpleri 15 yıl aradan sonra şubatı göremeden Avrupa defterini kapattı. Bu durum, bizim için Devler Ligi’nin bir hayal olacağı anlamına geliyor.

Artık elimizde değil

2021-22 sezonunda yani önümüzdeki yıl Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu da UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılamayacak ve ön eleme turu oynamak mecburiyetinde kalacak. Bunun bir istisnası var; o da Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kendi ülkesindeki lig yarışında Devler Ligi bileti alması ki, pek mümkün. Bu durum aslında bu yılın Süper Lig şampiyonu için ‘piyango’ sayılabilir.

Tatlı bir rüya olacak

Ancak bir sonraki sezon, yani 2022-23’ten itibaren Süper Lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için iki ön eleme, ikinci olan takım üç ön eleme oynayacak. Yıllardır ‘direkt’ gönderemediğimiz takımlarımızın Devler Ligi ön elemelerini geçemediğini ve bu büyük arenada iki takımla uzun zamandır temsil edilemediğimizi düşünürsek Şampiyonlar Ligi’nin bundan sonra Türk kulüpleri için tatlı bir rüya olduğunu söyleyebiliriz.

Millî takım C Ligi’ne…

Peki, Türk kulüpleri Avrupa’da dökülürken, A Millî Takım’ımızın durumu farklı mı? Elbette değil. 2019 yılında Türk futbolu adına güzel giden tek şey, ay yıldızlı takımımızın aldığı sonuçlardı. Türkiye, EURO 2020 biletini grup maçlarının bitimine bir maç kala cebine koymayı başarmıştı. Ancak bu yılki Uluslar Ligi maçlarında âdeta dökülen millî takım C Ligi’ne düşerek futbolumuzda yaşanan travmayı gözler önüne serdi…

GRUPLARA BİLE KALAMADIK

Çerezlere elendik!

Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor, bu sezon grup aşamasına dahi kalamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına yenilen Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz'in Rio Ave ekibine boyun eğdi. Galatasaray ise Avrupa Ligi'nde iki eleme turu geçerken, play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına elenmekten kurtulamadı. Alanyaspor da Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg ekibine elendi.

BUNUN ADI İSRAF!

Sözde ‘Süper’iz

Türk futbolunun geldiği acı nokta, bir kere daha kulüplerin yapılanmasını, yönetim şeklini, transfer politikasını ve hedeflerini sorgulamamız gerektiğini ortaya koydu. Türk takımları yıllardır ‘yıldız’ transferi peşinde koşup ülkenin milyonlarca avrosunu âdeta sokağa attı. Peki, ne uğruna? Kendimizin çalıp kendimizin oynadığı, sadece adı ‘Süper’ olan ligde şampiyon olmak uğruna… Türk kulüplerinin son dönemde Avrupa’da başarılı olmak gibi bir derdi hiç olmadı!

Maça yedeklerle çıktık!

Şampiyonlar Ligi’ne ‘şampiyon’ kategorisinden gidip orada tel tel dökülen takımlarımız bir tarafa, Avrupa Ligi’ne katılabilenler de bu ligi hiç önemsemedi. Hatta bir kısmı, Avrupa Ligi gelirlerinin bu turnuvanın kulübün yol ve kamp masraflarını bile karşılamadığını dile getirme bahtsızlığında bulundu. Bazı teknik adamlar Avrupa Ligi’nde sahaya ‘yedek’ takımı sürüp, oyuncularını ‘lig yarışına’ sakladı! Sonunda da Avrupa’da sezonun ikinci yarısını bile göremeyen bir ülke olduk çıktık!

On beş yıl geriye gittik

Türk futbolu bu durumu son olarak 2005-2006 sezonunda yaşamıştı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ise UEFA Kupası'nda grubundan çıkamadı. Trabzonspor ve Galatasaray ise eleme turlarında güçsüz rakiplerine elenmişti. Ankaraspor ise Intertoto Kupası'nda Avrupa'ya veda etmişti.

Ön elemesiz girmek yasak!

UEFA, önümüzdeki sezon yeni bir organizasyonu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ligimizde üç ve dördüncü sırayı alan takımlar ‘Konferans Ligi’nde mücadele edecek. Ancak kulüplerimiz bu yeni ‘İntertoto Kupası’ organizasyonuna bile ön elemeyle takım gönderecek.

18 maçta 5 galibiyet

Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden 5 takım, çıktığı toplam 18 maçta sadece 5 galibiyet elde edebildi. 12 yenilgi alan temsilcilerimiz bir de beraberlik elde etti. Beş galibiyetten ikisi Galatasaray’ın ön eleme turlarında, ikisi Sivasspor, biri de Başakşehir’in grup maçlarından geldi.