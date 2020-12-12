Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

22'GOOOLL!!! Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'un golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Issam Chebake'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Gökhan Gönül'ün kafayla uzaklaştırdığı top sol kanatta Kubilay Kanatsızkuş'ta kalıyor. Kubilay Kanatsızkuş'un bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Umut Bulut, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.

9'GOOOLL!!! Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Adem Büyük, yaptığı vuruşla kaleci Altay Bayındır ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Hadebe, Semih, Issam, Youssouf, Acquah, Adem, Kubilay, Umut, Tetteh