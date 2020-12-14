Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu işte bir terslik var denecek bir tablo ortaya çıktı Trabzonspor’da... Yeni teknik direktör Abdulah Avcı ile ilk iki maçını kazanan ve sonrasında Sivas ile berabere kalan bordo mavililer Kayserispor deplasmanından da bir puanla döndü. Maç sonunda ise Abdullah Avcı’nın takıma, oyunculara eleştirileri vardı. Yeni teknik adam, hiçbir bölümde iyi olmadıklarını ifade etse de istatistiklerde aslında Avcı döneminin en iyi rakamları vardı ortada... İşte detaylar.

Neredesin Nwakaeme!

Avcı döneminin en yüksek topla oynama (54) yüzdesine sahip Karadeniz ekibi rakip kaleye 11 şut gönderip 4 isabet sağladı. Pas yüzdesi de 88’lerde olan Trabzonspor, Abdullah Hoca yönetiminde en fazla başarılı pas yaptığı (456) mücadeleyi geride bıraktı. İlk planda kalesinde gol görmemeye önem veren sonrasında ise hücum futbolunu zenginleştirmek isteyen Avcı’nın hesabı tutmadı. Bordo mavililer özellikle Nwakaeme’nin yokluğunu fazlasıyla aradı.

Kadroda değişim

Kayseri’den golsüz beraberlikle dönen bordo mavililer, kupada çarşamba günü Adana Demirspor maçına yedek ağırlıklı isimlerle çıkacak.