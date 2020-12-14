Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray, ligde bu haftayı BAY geçerken, üst sıraları yakından ilgilendiren maçlar oynandı. Zirve yarışındaki rakiplerden F.Bahçe’nin Malatyaspor’a 3-0 yenilmesinin ardından takım içinde oluşabilecek rehavetin önüne geçmek isteyen Fatih Terim oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştirdi. BAY haftasının dezavantaja dönmemesi için çabalayan tecrübeli hoca, “Rakiplerimizin aldığı sonuçlar bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımıza odaklanmalıyız. Bu sonuçların bize yaraması için ligde Karagümrük karşısında kaldığımız yerden devam etmemiz lazım” dedi.

Kupa maçı belirleyecek

Son üç lig maçından yedi puan çıkaran sarı kırmızılılar, on gün sonra resmî maça çıkacak. Yarın kupada karşılaşacakları Darıca Gençlerbirliği mücadelesini çok önemli gören Terim, hem kupada yola devam etmek hem de aradan sonra lige dönüş yolunda önemli bir prova olacağının altını çiziyor. Kupa maçına sakatlıkları geçen ve Covid-19’u atlatan isimlerin de ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıkmayı düşünen Fatih Terim, bu oyuncuların göstereceği performansa göre Karagümrük mücadelesinin de on birini kafasında şekillendirecek.

TAYLAN’DAN YORUM:

Bernardo Emre!

G.Saray'da futbolcular son haftalarda gelen galibiyetlerle idmanlarda olduğu kadar sosyal hayatta da neşeli. Bu sezonun parlayan yıldızı Taylan’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Antalyalı Bernardo Silva’ya benzetilen Emre Kılınç’ın fotoğrafını “Bernardo yine bir şeyler deniyor” yazısı ile paylaştı. Öte yandan G.Saray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.