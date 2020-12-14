Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." denildi.
Milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti
14.12.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Semih Arslan,karate,
753133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/753133.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
12
8
2
2
15
26
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
12
7
2
3
6
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
11
6
1
4
2
19
05
GÖZTEPE A.Ş.
12
4
6
2
6
18
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
11
4
6
1
3
18
07
KASIMPAŞA A.Ş.
12
5
3
4
1
18
08
ATAKAŞ HATAYSPOR
10
5
3
2
0
18
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
12
4
5
3
5
17
10
YENİ MALATYASPOR
11
4
4
3
1
16
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11
4
3
4
4
15
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
4
3
5
0
15
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
11
4
3
4
-2
15
14
TRABZONSPOR A.Ş.
12
3
5
4
-3
14
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
16
GENÇLERBİRLİĞİ
11
3
2
6
-8
11
17
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
4
4
-3
10
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
11
2
4
5
-6
10
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
12
2
3
7
-10
9
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
11
1
3
7
-11
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
10
1
2
7
-8
5
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
11.12.2020 19:00
Kasimpaşa 3 - 2 Denizlispor
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor 3 - 1 Karagümrük
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
12.12.2020 16:00
Rizespor 3 - 2 Göztepe
12.12.2020 19:00
Ankaragücü 4 - 3 Konyaspor
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe 0 - 3 Yeni Malatyaspor
13.12.2020 13:30
Erzurumspor 0 - 1 Gençlerbirliği
13.12.2020 19:00
Alanyaspor 2 - 1 Beşiktaş
13.12.2020 19:00
Başakşehir 1 - 2 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.12.2020 19:00
Sivasspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
13
8
3
2
6
27
02
ALTINORDU
14
8
3
3
5
27
03
GİRESUNSPOR
14
7
5
2
6
26
04
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
14
7
3
4
9
24
05
ALTAY
13
7
2
4
12
23
06
ADANA DEMİRSPOR
13
6
4
3
10
22
07
YILPORT SAMSUNSPOR
13
5
6
2
3
21
08
BURSASPOR
14
6
2
6
2
20
09
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
14
4
3
7
-1
15
11
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
12
4
3
5
-3
15
12
MENEMEN SPOR
12
3
5
4
-3
14
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
13
3
4
6
-2
13
14
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
13
3
4
6
-8
13
15
AKHİSARSPOR
13
3
4
6
-8
13
16
ADANASPOR A.Ş.
10
3
3
4
0
12
17
ANKARASPOR
12
2
2
8
-13
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
14
0
5
9
-21
2
PTT 1. Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
12.12.2020 16:00
Aydeniz Et Balikesirspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.12.2020 19:00
Bursaspor 3 - 0 Yilport Samsunspor
13.12.2020 13:30
Altinordu 3 - 2 Akhisarspor
13.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 0 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.12.2020 16:00
Adanaspor 1 - 4 Altay
13.12.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 1 - 0 Ankara Keçiörengücü
13.12.2020 19:00
Giresunspor 2 - 0 Adana Demirspor
14.12.2020 16:00
Menemen Spor - Istanbulspor
14.12.2020 19:00
Ankaraspor - Bereket Sigorta ümraniyespor