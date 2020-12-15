Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadıköy’de üst üste üçüncü yenilgi gelince eleştiriler teknik direktör Erol Bulut’un üzerine yoğunlaştı. Geçen hafta içinde gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında “Futbolu beni eleştirenlerden daha iyi biliyorum” şeklindeki ifadeleri hocanın yüzüne vuruldu. Arka arkaya gelen mağlubiyetler sonrasında Bulut’un kredisini tükettiği yönündeki haber ve yorumların ardından Başkan Ali Koç ve kurmayları, genç teknik adamın önünde kalkan oluşturdu.

Beraber yürüyeceğiz

Bulut’la bir toplantı gerçekleştiren sarı-lacivertliler genç hocaya hem güven hem de moral aşıladı. Yeni kurulan bir takımla 12 haftada 23 puan toplamanın küçümsenmeyecek bir başarı olduğunu vurgulayan yöneticiler, “Takım şampiyonluk yarışından kopmuş gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Beraber yola çıktık, şampiyonluğa da beraber ulaşacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Ayrılık falan yok, sen işine konsantre ol” ifadelerini kullandı.

Daha çok çalışacağız

Yönetim, camiada oluşan karamsarlığı dağıtmaya çalışırken, Erol Bulut’a güven aşılayan bir başka isim de sportif direktör Emre Belözoğlu oldu. Her seferinde “Erol Hoca’nın başarısı hepimizin başarısı anlamına gelir” diyen Belözoğlu, “Ligde daha 28 maçımız var. Bu süreci hep beraber aşacağız. Sezon sonunda da gülen biz olacağız” ifadelerini kullandı. Futbolcular da idman öncesinde yapılan takım toplantısında hocalarından özür dileyip başarı sözü verdi.

Hedef 4’te 4 yapmak

Bu hafta Gaziantep deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, sonrasında Başakşehir’i misafir edecek. Bay geçilecek haftanın ardından dışarda Kasımpaşa, içerde Alanya’yla oynayacak Fenerbahçe, dört maçlık seriden kayıpsız çıkıp kara bulutları dağıtmak istiyor.

Basit goller yiyiyoruz

Erol Bulut takım toplantısında bireysel hatalara dikkat çekti. “Takım savunması yönünde çok çalışma yapıyoruz ama olmadık hatalarla basit goller yiyoruz” diyen Bulut, “Maç içinde bir an bile motivasyonu kaybetmemeliyiz. Konsantre olun” ikazı yaptı.

BELÖZOĞLU’NDAN SOSA’YA

Kendine gel artık!

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, son maçlardaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Jose Sosa’yla özel bir görüşme yaptı. Beklentilerin altında kalan Arjantinli yıldıza, “Sen bu takımın liderlerinden birisin” hatırlatmasında bulunan Emre, “Temponu artırmalı ve daha fazla sorumluluk almalısın” uyarısı yaptı. Erol Bulut’un Arjantinli yıldızı Gaziantep’te yeniden ilk 11’de oynatması bekleniyor.

YİNE SAKATLANDI

Tolga toparlayamadı

∂ Kasım ayında üst adalesinden sakatlanınca Konya, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarını kaçıran Tolga Ciğerci, bir kez daha aynı sıkıntının içinde. Sağ üst adalesinde 2. derece yırtık olan Tolga en az üç hafta sahalardan uzak kalacak.

VALENCIA GÜN SAYIYOR

Ademi geri döndü

∂ Fenerbahçe’ye Kemal Ademi’den iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan golcü oyuncu takımla çalışmalara başladı. Bir diğer golcü Valencia’nın da Başakşehir maçına yetişeceği belirtildi. Sakat oyunculardan Perotti, Samatta, Lemos’un ise tedavi süreci devam ediyor.

PELKAS’TAN AÇIKLAMA

Olur böyle şeyler!

Malatya maçında oyundan alınınca Erol Bulut’a sinirlenen Dimitris Pelkas, tepkisine açıklık getirdi. Yunan yıldız, “Evet, hocayla aramızda bir diyalog oldu. Hocamız ve herkes gibi ben de skora sinirliydim. Çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Şimdi önümüze bakmamız lazım” diyerek durumun anlık olduğunu ifade etti.