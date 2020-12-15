Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı’nın gelmesiyle ilk iki maçını kazanan ve pozitif havaya giren Trabzonspor’da son Kayserispor beraberliği ‘sessiz fırtına’ya sebep oldu. Sergilenen futbol ilerisi adına umut vermezken defansı bir şekilde toparlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, ağırlığı hücuma verme kararı aldı. Nwakaeme’nin yokluğunu fazlasıyla arayan başarılı teknik adam, idmanlarda kanat açılımına ağırlık vermeyi düşünüyor. Özellikle hızlı hücuma çıkılması ve Afobe ve Ekuban’ın topla buluşturulması isteniyor.

Geçen sezonu arıyor

Zirve mücadelesi verdiği sezonların ardından sıkıntılı süreçler yaşayan bordo-mavililer Avcı, yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ama 12 haftalık dilime göre geçen sezonun gerisinde kaldı. Geçtiğimiz sezon ilk 12 haftalık bölümde 22 puan toplayarak zirvede 2'nci basamakta yer alan Karadeniz ekibi şu anda 14 puan elde etti ve 14'ncü sırada yer aldı. Avcı’nın hedefi takviyelerin yapılacağı ocak ayına kadar bu süreci en kârlı bir şekilde kapatmak.

Gol kısırlığı

Avcı ile kalesini gole kapatan Trabzonspor, ilk 8 haftada 10 gol atmıştı. Abdullah Hoca döneminde ise 4 maçta sadece 3 kez rakip fileler havalandırıldı.