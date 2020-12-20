Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Başkent Derbisi’nde karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Gençlerbirliği’nde Berat’ın orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası önünde buluşan Polomat’ın, bekletmeden çektiği sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

25. dakikada Ankaragücü’nde Endri’nin ceza sahası içerisine yerden yollağı pasla buluşan Emre Güral’ın vuruşunu Polomat son anda ayak koyarak kornere çıkardı.

35.dakikada Ankaragücü’nde Saba topu sağ kanattan taşıdı. Taşıdığı topu ceza sahası içindeki Emre Güral’a verdi. Emrel Güral bekletmeden şutu çekti, kaleci Norfeldt topu güçlükle çıkardı. Norfeldt’ten seken topu önünde bulan Ankaragüçlü Ender’in sert şutuna Gençlerbirliği savunması son anda müdahale ederek kornere çıkardı.

36. dakikada orta alanda topla buluşan Gençlerbirliği’nde Candeias uzun süre sürdüğü topa ceza sahası yayı önünde vurdu. Candeias’ın şutunu kaleci Ricardo güçlükle çıkardı.

47. dakikada Gençlerbirliği’nde Candeias’ın sağ kanattan yollağı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Stancu’nun şutu az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada Gençlerbirliği’nde ssol çaprazda topu aniden önünde bulan Polamat’ın bekletmeden çektiği şut az farkla üstten dışarıya çıktı.

56. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahası yayının gersidinden topun başına geçen Gençlerbirliği oyunucu Candeis topu ceza sahası içine ortaladı topa yükselen Mendoza’nın şutu az farkla dışarıya çıktı

58. dakikada Gençlerbirliği’nde Murat Yıldırım sol kanattan çalımlayarak geçtiği Ankaragücü savunmasında topu ceza sahası içindeki Berat’a gönderdi. Yaptığı şık vuruşla topu kaleci Ricardo’nun solundan ağlara gönderen Berat Özdemir, takımını öne geçirdi. 1-0

74. dakikada Ankaragücü’nde Emre Güral’ın ceza sahası içine gönderdiği derinlemesine pasta topl buluşan Saba tobu kaleci Nordfelt’in üzerinden ağlara yollarayarak skora dengeyi getirdi. 1-1

90+5. dakikada Ankaragüçlü Adzic'in ceza sahası önünden çektiği sert şutu kaleci Nordfelt güçlükle çıkardı.

Bakan Kasapoğlu ve Başkan Yavaş, Ankara derbisinde

Gençlerbirliği-Ankaragücü derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş protokol tribününden takip etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşılaştı. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş protokol tribününden takip etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Erdinç Sezertam x, Mehmet Cem Satman x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Polomat xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Mendoza xx, Candeias xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?), Murat Yıldırım xx (Furman dk. 83 ?), Sefa Yılmaz xx (Ayite dk. 70 xx), Stancu xx (Sio dk. 83 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Baran Başyiğit, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Sarlija xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan xx (Lukasik dk. 66 xx), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ender Aygören xx (Paintsil dk. 46 xx), Pinto xx, Endri Çekıcı xx (Borven dk.66 xx), Saba xx (Orkan Çınar dk. 90 ?), Emre Güral xx (Adzic dk. 85 ?)

Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Mücahit Can Akçay,

Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı

Sarı kartlar: Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Mendoza (Gençlerbirliği), Sarlija (Ankaragücü)

Kırmızı kart: Sami Gökhan Altıparmak (dk. 90+3)

Goller: Berat Ayberk Özdemir (dk. 58) (Gençlerbirliği), Saba (dk. 74) (Ankaragücü)