Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, fikstürün yoğunlaştığı periyotta her futbolcudan yararlanmaya çalışıyor. Kadroda bulunan bütün isimlerin hazır halde olmasını isteyen Sergen Yalçın, BB Erzurumspor karşısında, Alanyaspor maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Yoğun maç programında eldeki her isimden faydalanmak isteyen 48 yaşındaki teknik adam, bu sezon yalnızca 4 genç oyuncuya ilk 11’de şans tanımadı. Utku ve Ersin’in ardından takımda 3. kaleci durumundaki Emre Bilgin’in yanı sıra, diğer genç oyunculardan Erdoğan Kaya, Serdar Saatçı ve Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon ilk 11’de şans bulamayan isimler oldu. Genç futbolcuları takıma yavaş yavaş monte etmek isteyen Yalçın, bu isimlerden Erdoğan Kaya’yı Başakşehir maçında 13 dakika, Serdar Saatçı’yı Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde 17 dakika ve Kartal Kayra Yılmaz’ı da yine Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde 27 dakika sahaya sürdü. Beşiktaş’ta bu sezon süre alamayan tek isim Emre Bilgin oldu. 26 Şubat 2004 doğumlu olan 16 yaşındaki genç file bekçisi Emre Bilgin, birçok karşılaşmada ise 21 kişilik kadroya dahil edildi.

25 golü 11 farklı isim kaydetti

BB Erzurumspor karşısında alınan 4-0’lık galibiyetle birlikte Süper Lig’in en çok gol atan takımı olan Beşiktaş’ta, rakip fileleri 11 farklı isim havalandırdı. Ligin ilk maçında Trabzonspor deplasmanında siyah-beyazlılar Boyd, Mensah ve Lens’in golleriyle kazanırken, bu isimlerden Lens kadro dışı bırakılmış, Boyd’un da lisansı çıkarılmamıştı. 8 golle Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aboubakar ve ligde 5 golü bulunan Larin, takımın en golcü simleri olurken, Atiba 3, Mensah da 2 kez gol attı. Bu isimlerin dışında Gökhan Töre, Necip Uysal, Vida, N’Koudou ve N’Sakala da bu sezon gol katkısı yapan isimler oldu. N’Sakala, Fenerbahçe derbisinde attığı golle, 5. sezonunu yaşadığı Süper Lig’deki ilk golünü kaydetti.